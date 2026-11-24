Raúl González, Roberto García, César Ferrío y Xosé Henrique Rodríguez Cedida

El alcalde de Dumbría, Raúl González, y el presidente del CDM Piragüismo Dumbría, Xosé Henrique Rodríguez, y el técnico deportivo municipal, César Ferrío, se entrevistaron este miércoles con el secretario xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, Roberto García, para abordar el estado actual de las gestiones para la adecuación del río Xallas a su paso por el campo de regatas de O Couquiño, un proyecto fundamental para poder hacer realidad el ansiado Campo de Slalom de Dumbría.

Durante la reunión se explicaron los pasos dados hasta ahora y se analizaron las posibilidades de seguir avanzando en una actuación que permitirá dotar a la Costa da Morte de una instalación de referencia para la práctica del piragüismo de slalom.

La presencia del regidor dumbriés sirvió para reafirmar el compromiso del Concello con el proyecto, considerado clave para el futuro del club y para el desarrollo deportivo y económico de la comarca.

El encuentro culminó con el compromiso de las partes de seguir trabajando y de mantener abiertas las vías del diálogo. Para avanzar en este sentido, el Concello remitirá la documentación solicitada por la Secretaría Xeral, especialmente la relativa a la estimación de la inversión necesaria para materializar la actuación.

Desde el CDM Piragüismo Dumbría se valoró muy positivamente el encuentro, que esperan que sirva para seguir avanzando hasta hacer realidad el objetivo por el que llevan tiempo trabajando: que el río Xallas pueda contar en O Couquiño con un campo de slalom a la altura del potencia deportivo de la Costa da Morte.

Durante la reunión también se abordó la situación actual del CDM Piragüismo Dumbría, el estado general del slalom en Galicia y la importancia de contar con instalaciones específicas que permitan mejorar las condiciones de entrenamiento, formación y competición de los deportistas.

La entrevista transcurrió en un ambiente de cordialidad y de misma también transcendió alguna anécdota, toda vez que el secretario xeral para o Deporte mostró su disposición a visitar Dumbría y aprovechar para salir a remar con las tripulantes del Barco Dragón en la desembocadura del Ézaro, motivo por el que el alcalde y los dirigentes del club de piragüismo aprovecharon para invitarle formalmente a visitar la localidad y a conocer más de cerca la actividad de la entidad deportiva.