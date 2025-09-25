Presentación en Fisterra del libro ‘As almas da fisterranía’ este viernes

Cartel de la presentación del libro 'As almas da fisterranía' en FisterraCEDIDO

El salón de actos del Concello de Fisterra acoge mañana, a las 19.00 horas, la presentación del libro 'As almas da fisterranía' (Medulia Editorial, 2025).

El autor, Modesto Fraga, estará acompañado por el alcalde de la localidad, Luís Ínsua; la concelleira de Cultura, Susana Rodríguez; el director de la revista Eló, Antonio Corbal; el escritor Roberto Traba Velay y el músico corcubionés Juanma Abelleira Ronquete, integrante de la histórica orquesta La Palma.

Al finalizar el acto, se firmarán ejemplares de la obra. La entrada es libre hasta completar aforo.