Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Bergantiños

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

El programa ‘Última Milla’ impulsa la transformación digital del Hotel O Semáforo fisterrano

El establecimiento ha recibido una ayuda de 45.625 euros para su modernización tecnológica

Natalia Serrano
01/10/2025 00:28
Hotel O Semáforo de Fisterra
Hotel O Semáforo de Fisterra - CEDIDA

El Hotel O Semáforo de Fisterra ha finalizado con éxito su proyecto de modernización digital, financiado a través del programa ‘Última Milla’ del Ministerio de Industria y Turismo, con fondos europeos Next Generation EU. 

El establecimiento recibió una ayuda de 45.625 euros destinada a impulsar su proceso de digitalización y modernización tecnológica. Gracias a esta inversión, el hotel ha incorporado HostTurisTech, una solución integral desarrollada por Dos Espacios Internet Consulting S.L., que moderniza la gestión interna y mejora la experiencia de los huéspedes. 

El sistema permite una recepción y estancia totalmente autónomas, desde el check-in y la apertura de puertas hasta el pago móvil, el escaneo del DNI y la firma electrónica, integrándose además con las principales plataformas de gestión hotelera (PMS) y con los sistemas oficiales de registro de huéspedes.

La herramienta ofrece también servicios adicionales como la gestión digital de objetos perdidos, la notificación de incidencias en tiempo real y la descarga de guías de viaje personalizadas, garantizando una atención más ágil y adaptada a cada cliente. 

Además, automatiza procesos internos y reduce el uso de papel, energía y plásticos, contribuyendo a la sostenibilidad y la eficiencia del hotel. Con esta digitalización, el establecimiento busca incrementar la satisfacción y fidelización de los clientes, mejorar su competitividad y posicionarse como referente en innovación tecnológica dentro del sector turístico. 

El proyecto también tiene un impacto directo en la optimización de costes, la reducción de la huella de carbono y el desarrollo de nuevas capacidades digitales para el equipo, reforzando su compromiso con un turismo responsable, moderno y sostenible. 

El programa ‘Última Milla’, impulsado por el Ministerio de Industria y Turismo, está dirigido principalmente a PYME turísticas para el desarrollo de proyectos innovadores de base tecnológica. Forma parte del Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico y del Programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico, con un presupuesto asignado de 104.064.551,79 euros, cuyo objetivo es impulsar la digitalización de destinos y empresas turísticas en España.

Te puede interesar

Visita del alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, al curso de

Eugenia Pérez destaca el compromiso de la Xunta con la FP Básica en Carballo
Natalia Serrano
Naves y empresas de la segunda fase del polígono de Carballo

El polígono de Carballo abre una nueva etapa como ejemplo pionero en Galicia
A. Pérez Cavolo
Imagen de la fuga localizada

Corte de agua nocturno en Bértoa y la zona costera por una fuga en la red
Natalia Serrano
Cartel del nuevo curso de aplicación de fitosanitarios

Coreber y A Laracha lanzan cursos gratuitos para carné básico de fitosanitarios
Natalia Serrano