El programa ‘Última Milla’ impulsa la transformación digital del Hotel O Semáforo fisterrano

Hotel O Semáforo de Fisterra - CEDIDA

El Hotel O Semáforo de Fisterra ha finalizado con éxito su proyecto de modernización digital, financiado a través del programa ‘Última Milla’ del Ministerio de Industria y Turismo, con fondos europeos Next Generation EU.

El establecimiento recibió una ayuda de 45.625 euros destinada a impulsar su proceso de digitalización y modernización tecnológica. Gracias a esta inversión, el hotel ha incorporado HostTurisTech, una solución integral desarrollada por Dos Espacios Internet Consulting S.L., que moderniza la gestión interna y mejora la experiencia de los huéspedes.

El sistema permite una recepción y estancia totalmente autónomas, desde el check-in y la apertura de puertas hasta el pago móvil, el escaneo del DNI y la firma electrónica, integrándose además con las principales plataformas de gestión hotelera (PMS) y con los sistemas oficiales de registro de huéspedes.

La herramienta ofrece también servicios adicionales como la gestión digital de objetos perdidos, la notificación de incidencias en tiempo real y la descarga de guías de viaje personalizadas, garantizando una atención más ágil y adaptada a cada cliente.

Además, automatiza procesos internos y reduce el uso de papel, energía y plásticos, contribuyendo a la sostenibilidad y la eficiencia del hotel. Con esta digitalización, el establecimiento busca incrementar la satisfacción y fidelización de los clientes, mejorar su competitividad y posicionarse como referente en innovación tecnológica dentro del sector turístico.

El proyecto también tiene un impacto directo en la optimización de costes, la reducción de la huella de carbono y el desarrollo de nuevas capacidades digitales para el equipo, reforzando su compromiso con un turismo responsable, moderno y sostenible.

El programa ‘Última Milla’, impulsado por el Ministerio de Industria y Turismo, está dirigido principalmente a PYME turísticas para el desarrollo de proyectos innovadores de base tecnológica. Forma parte del Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico y del Programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico, con un presupuesto asignado de 104.064.551,79 euros, cuyo objetivo es impulsar la digitalización de destinos y empresas turísticas en España.