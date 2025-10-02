‘Finisterre’, el nuevo single de Rubén Nasville desde el fin del mundo hacia un nuevo comienzo

Portada del nuevo single de Rubén Nasville, 'Finisterre' - CEDIDA

Rubén Nasville pone música al fin del mundo con el lanzamiento de su nuevo single y videoclip ‘Finisterre’. El músico y compositor aragonés presenta este tema como un faro de rock melódico que ilumina un proceso de reconstrucción personal, y adelanta su esperado primer álbum en solitario, ‘Oxígeno’, previsto para noviembre.

Desde la costa gallega, donde la tierra se rinde al océano, ‘Finisterre’ se erige como metáfora de sanación: “No es solo una canción, sino una experiencia poética y sonora que conduce al oyente hasta el confín de la tierra, el punto donde el camino termina y se abre la inmensidad del océano. La melodía nace de la esencia de este lugar sagrado, buscando la luz en el final, que es siempre un nuevo comienzo”, explica el autor. Con un pulso épico e introspectivo, la pieza busca la calma en la inmensidad, capturando el crepúsculo y la esperanza.

La producción corre a cargo de David Santisteban y cuenta con músicos de primera línea: Daniel Oriza al piano, Ludovico Vagnone en la guitarra, Micky Martínez en la batería y Carlos Bueno al bajo. El resultado es una oda a la inspiración que brota del encuentro con la naturaleza, un testimonio sonoro de un artista que convierte su entorno en arte.

‘Oxígeno’, el disco debut en solitario de Rubén Nasville, reunirá siete canciones que trazan un mapa emocional cercano e íntimo. “Estas canciones me salvaron. Ahora quiero que respiren con los demás”, confiesa el artista, que concibió el álbum en Madrid rodeado de colaboradores de gran nivel.

Originario de Zaragoza, Rubén Nasville ha forjado su camino entre el conservatorio y proyectos como Pura Cepa, Don de Gentes y Nasville. Su propuesta se sostiene en un rock mainstream con influencias de los 90, bebiendo de la épica de Dire Straits, la energía de Kings of Leon y el soul de Nina Simone o Ray Charles. En la escena nacional, su universo conecta con la sinceridad de Leiva, la fuerza de MClan y la lírica de Quique González, dibujando una identidad sonora sincera, humana y personal.