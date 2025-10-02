Paula Prado reivindica en Fisterra la “estabilidad” de las alcaldías del PPdeG

Paula Prado visitó ayer Fisterra y se reunió con Luis Insua - Íñigo Rolán

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, reivindicó este jueves en Fisterra – donde los populares se hicieron con el gobierno local tras una moción de censura en agosto– que las alcaldías lideradas por el PP son “una garantía de estabilidad, gestión y rigor” para los vecinos” frente a los “pactos de perdedores” que atribuye a BNG y PSdeG y que son, ha advertido, “pan para hoy y hambre para mañana”.

Prado aseguró que estas características del proyecto del PPdeG serán también “el sello” que Luis Insua, “imprimirá” como nuevo alcalde de Fisterra, contribuyendo así a que sea “un tractor de la comarca” que visualice la diferencia con otros gobiernos municipales caracterizados por la “inestabilidad” derivada de “un reparto de cromos hecho pensando en intereses partidistas”. Prado deseó éxito al alcalde destacando su “energía” y sus “ganas de cambiar las cosas”.

De hecho, ha indicado que Luis Insua es, a sus 33 años, uno de los cinco alcaldes más jóvenes del PPdeG y uno de los 13 menores de 40 años dentro del partido. “Luis es un ejemplo de nuestra apuesta por fomentar la participación activa de la juventud en la política”, ha asegurado.

Por parte, Luis Insua destacó que, “a pesar de que Fisterra es el final de todo, final del Camino y kilómetro cero, en este caso va a ser el comienzo de la recuperación de las alcaldías del PP en la Costa da Morte”. Afirmó que a su llegada a la alcaldía se encontró con “numerosos expedientes parados, muchos trabajos pendientes y otros mal gestionados”, pero que en este tiempo ya han sido capaces de que “los vecinos puedan ver que con trabajo y esfuerzo las cosas pueden hacerse de otra manera”.