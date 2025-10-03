Mi cuenta

Fisterra

Cáritas refuerza en Fisterra la atención social en el Centro de Mayores y Menores local

Se trata de una infraestructura clave en la localidad y se pretende proyectar su actividad a futuro

Natalia Serrano
03/10/2025 23:14
Imagen del Centro de Mayores y Menores de Fisterra
Imagen del Centro de Mayores y Menores de Fisterra - CEDIDA

La Obra Social Nuestra Señora del Carmen de Fisterra ha firmado un convenio de colaboración con Cáritas Diocesana de Santiago orientado a reforzar la actividad del Centro de Mayores y Menores que la entidad gestiona en el municipio. El acuerdo garantiza apoyo para la atención directa, el acompañamiento social y la mejora de los servicios que se prestan a personas mayores y a menores en situación de vulnerabilidad.

Además, este convenio permitirá consolidar recursos humanos y materiales, fortalecer la coordinación entre ambas entidades y asegurar que el centro pueda responder con calidad y continuidad a las necesidades del territorio. La colaboración facilitará también el desarrollo de nuevos programas de intervención social y comunitaria, adaptados a la realidad de familias, infancia y personas mayores de la zona.

Desde Cáritas Diocesana de Santiago destacan que este acuerdo refuerza una infraestructura social clave en la localidad, en un contexto marcado por la dispersión geográfica, el envejecimiento poblacional y la falta de servicios específicos para menores.

Con esta colaboración con la Obra Social Nuestra Señora del Carmen se pretende contribuir a la sostenibilidad del centro y ayudar a proyectar su actividad a futuro, con una mirada integral sobre protección, cuidado y acompañamiento.

Por su parte, la Obra Social Nuestra Señora del Carmen de Fisterra mantiene así su compromiso histórico con la población local y pone en valor la colaboración con entidades que comparten misión y experiencia en la intervención social.

Este convenio se enmarca en la estrategia de Cáritas en toda la diócesis de Santiago por generar alianzas territoriales que permitan mantener y ampliar recursos esenciales, especialmente en comarcas donde la respuesta social depende en gran medida de la iniciativa comunitaria. 

