Fisterra refuerza su pesca artesanal y empleo con el apoyo de la Diputación

Cristina Capelán en su visita a la Confraría de Pescadores fisterrana CEDIDA

La diputada de Mar e Medio Rural, Cristina Capelán, visitó este martes la Confraría de Pescadores Nuestra Señora de las Arenas de Fisterra, interesándose por su actividad, esencial para la economía y el empleo local.

La Diputación colabora a través de una ayuda de 24.000 euros con la cofradía para su programa anual de comercialización pesquera y relevo generacional, enmarcada dentro de una línea provincial dotada con un presupuesto global de 800.000 euros.

Capelán destacó el papel estratégico de la lonja de Fisterra, que apuesta por la pesca costera artesanal y la máxima calidad y frescura de marisco y pescado como base de su competitividad.

La lonja realiza pujas diarias tanto presenciales como en línea, a través de la plataforma lonxasgalegas4.0, con más de 60 embarcaciones asociadas y colaboración con otras confrarías.

El apoyo de la Diputación contribuye a mejorar la conservación y presentación de los productos, impulsa el empleo y el turismo mariñeiro, y fomenta el relevo generacional.