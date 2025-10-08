La Xunta aportó 260.000 euros para la creación del auditorio en el viejo mercado de Fisterra

Diego Calvo (segundo izq.) este miércoles visitando el nuevo audotorio de Fisterra Cedida

La Xunta impulsó la creación de un auditorio municipal en Fisterra con una aportación de casi 260.000 euros a través de la línea de apoyo a proyectos estratégicos de 2024, cofinanciada entre el Gobierno autonómico y el Concello. Así lo destacó este miércoles el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, que visitó el edificio del antiguo mercado municipal, donde se ejecutaron las obras que transformaron su planta superior en un nuevo espacio cultural, acompañado por la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto y por el alcalde, Luis Insua.

La intervención, con una inversión total superior a los 500.000 euros, ha permitido recuperar un inmueble que permanecía en desuso para convertirlo en un “mercado cultural”. El proyecto ha dotado a la localidad de infraestructuras culturales esenciales, entre ellas un auditorio con capacidad para unas 200 personas, un local de ensayos musicales, una sala de reuniones y los espacios de aseo correspondientes.

También se reformó la cubierta para incorporar una tremoya escénica sobre el escenario, una cabina de control para proyección, luz y sonido, un almacén para material cultural y nuevas ventanas en cubierta que mejoran la iluminación natural del recinto. Durante la visita, Calvo destacó que el objetivo de esta actuación es reforzar la oferta cultural y dinamizar la vida social de Fisterra, al tiempo que se aprovechan fondos autonómicos destinados a infraestructuras estratégicas.

“O Goberno galego apoia o impulso de iniciativas que transcenden o ámbito municipal e que contribúen a fomentar a economía e a industria dos concellos galegos e a transformar de maneira transversal outros ámbitos como o turismo, o deporte ou o medio ambiente”, señaló.

El proyecto de Fisterra fue uno de los veinte beneficiarios de la convocatoria de 2024, dotada con 8,5 millones de euros. Según explicó Calvo, la Xunta ha resuelto ya la convocatoria de 2025, que permitirá poner en marcha 19 nuevos proyectos en toda Galicia, con una inversión global similar.

La Xunta financiará además proyectos culturales y de equipamientos públicos en distintos municipios, como la rehabilitación de la Casa Consistorial y su entorno en A Laracha o la renovación de la plaza del Campo de Zas.

El conselleiro de Presidencia subrayó que esta línea de ayudas se enmarca en el Fondo de Cooperación Local, una herramienta que “reforza o compromiso do Goberno galego cos concellos e co desenvolvemento de proxectos que melloran a calidade de vida da cidadanía”. Recordó además el representante autonómico que, en los últimos años, Fisterra ha recibido apoyo autonómico por un valor cercano al medio millón de euros a través de diferentes programas de cooperación y financiación municipal.