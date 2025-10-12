Controlado un incendio forestal en Fisterra

Los bomberos controlaron el incendio la mañana de este domingo Archivo Diario de Bergantiños

La Consellería do Medio Rural ha informado de que el incendio forestal declarado en el municipio coruñés de Fisterra, concretamente en la parroquia de San Martiño de Duio, quedó controlado a las 10:31 horas de este domingo.

El fuego se había iniciado a las 18:46 horas de ayer sábado y, según las últimas estimaciones, ha afectado a una superficie de 24,53 hectáreas de monte raso.

En las labores de extinción participaron 10 agentes, 12 brigadas y 11 motobombas, que trabajaron de forma coordinada para evitar la propagación de las llamas en una zona de difícil acceso.

La Consellería recuerda que está disponible el teléfono gratuito 085, al que la ciudadanía debe llamar en caso de detectar cualquier incendio forestal. Asimismo, existe un teléfono anónimo y gratuito (900 815 085) para denunciar actividades incendiarias de las que se tenga conocimiento o sospecha.

Toda la información actualizada sobre los incendios forestales que superen las 20 hectáreas puede consultarse en la cuenta oficial de X @incendios085.

Con esta rápida actuación, los servicios de extinción lograron controlar el incendio en menos de 16 horas, evitando daños mayores en el entorno natural del municipio de Fisterra.