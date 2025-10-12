Fisterra cierra con éxito el X Circuíto de Carreiras Populares ‘Correndo pola Costa da Morte’

Uno de los momentos de la carrera en Fisterra Raúl López Molina

La villa fisterrana puso esta mañana el broche final al X Circuíto de Carreiras Populares ‘Correndo pola Costa da Morte’ 2025 con la celebración de la X Carreira Pedestre Concello de Fisterra, una cita deportiva que volvió a reunir a centenares de atletas y aficionados en un ambiente festivo y solidario.

Bajo un cielo despejado y con temperatura ideal para correr, los participantes recorrieron las calles y el paseo marítimo del fin del mundo en una jornada en la que el deporte y la causa social fueron de la mano.

La prueba incluyó la tradicional carrera 3K ‘Contra o Cancro’, destinada a las categorías base (2009 y anteriores), y la carrera absoluta de 10 kilómetros, ambas con gran nivel competitivo y gran seguimiento por parte del público.

En la distancia corta, en categoría masculina, la victoria fue para Anxo Lado López, que se impuso con un tiempo de 00:09:56, apenas un segundo por delante de Carlos Fraga Adrio (00:09:57) y de Diego Rojo Amigo (00:10:01), completando un podio de altísimo nivel.

Entre las féminas, el triunfo correspondió a Alejandra Formoso Recarey, que cruzó la meta en 00:11:40, seguida muy de cerca por las hermanas Inés Papín Estévez (00:11:42) y Noelia Papín Estévez (00:12:06), quienes completaron una brillante actuación.

La prueba reina del día, la carrera absoluta de 10 kilómetros, ofreció una espectacular demostración de resistencia y velocidad por parte de los atletas más experimentados. En categoría masculina, el vencedor fue Alejandro Pardo Bello, con un registro de 00:33:06, logrando un contundente triunfo. En segunda posición se clasificó Alberto Pardo Montero (00:34:05), mientras que el tercer puesto fue para Kiko Roca Ledo, con un tiempo de 00:34:16.

En la categoría femenina, la ganadora fue Ana Martínez Martínez, que detuvo el cronómetro en 00:41:36. Le siguieron Elena Miguens Otero (00:42:34) e Irma García Cainzos (00:43:52).

Cierre de un circuito consolidado

Con esta cita en Fisterra concluye la décima edición del ‘Correndo pola Costa da Morte’, un circuito que ha recorrido durante los últimos meses distintos municipios de la comarca, consolidándose como una de las series de carreras populares más queridas de Galicia.

El ambiente festivo y la emoción deportiva fueron los ingredientes de una mañana que volvió a demostrar que el atletismo popular tiene en la comarca un escenario privilegiado.