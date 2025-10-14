Mi cuenta

Fisterra

La primera pasarela de moda canina de Galicia aterriza en Bela Fisterra con perros adoptados como protagonistas

El desfile busca también promover la adopción responsable

Natalia Serrano
14/10/2025 22:15
Presentación del primer desfile de moda canina en Bela Fisterra
Presentación del primer desfile de moda canina en Bela Fisterra
CEDIDA

El Hotel Bela Fisterra presenta en exclusiva la primera edición de un desfile de moda canina, el primero que se celebra en Galicia.

La organización corre a cargo de Paz Blanco, de Haciendo el Galgo y diseñadora de prendas exclusivas para mascotas; Damián Álvarez, modelo, empresario y diseñador de pasarelas de moda; y Pepe Formoso, propietario del escenario donde se celebrará la pasarela, el Bela Fisterra, un hotel que se define como “amigo de los animales de familia”.

El desfile contará con 13 perros adoptados como protagonistas, luciendo prendas exclusivas confeccionadas por Paz Blanco en su taller de Portosín y bajo la coordinación de Gubem Event, liderada por Damián Álvarez. Cada pieza, desde arneses hasta polares y chubasqueros, se realiza a medida con tejidos de primera calidad y patrones propios, combinando comodidad, estilo y funcionalidad. 

La pasarela busca también promover la adopción responsable, mostrando que los perros adoptados llenan de amor los hogares y ahora también las pasarelas.

