Haciendo el Galgo: moda con corazón en el primer desfile canino de Galicia

Paz Blanco CEDIDA

El Hotel Bela Fisterra acogerá esta misma tarde el primer desfile de moda canina celebrado en Galicia. Detrás de la iniciativa se encuentra Paz Blanco, creadora de Haciendo el Galgo, una marca artesanal que viste a perros con prendas diseñadas y confeccionadas a medida. Pero más allá de la pasarela, el evento pretende lanzar un mensaje claro: la adopción responsable y el amor incondicional por los animales.

“Yo nunca pensé en ver mi marca en un desfile”, confiesa Paz Blanco con una sonrisa. Todo surgió casi por azar, cuando conoció a Pepe Formoso, propietario del hotel Bela Fisterra, en una feria de mascotas en A Coruña. “Él tenía un stand con su hotel, yo con mi marca. Me dijo que solía organizar eventos culturales, y como su hotel es pet friendly, quería hacer algo relacionado con los animales. Me preguntó si me animaría a organizar un desfile… y dije que sí. Soy muy de decir que sí a todo”, recuerda entre risas.

A partir de ahí, Paz se encargó de seleccionar a los participantes, todos de la zona, con una condición innegociable: que los protagonistas de la pasarela fueran perros adoptados. “Para mí era muy importante. Quería mostrar que cualquier perro, sea de la raza que sea o mestizo, puede llevar cositas bonitas y cómodas”, explica.

De Salamanca a Fisterra

La historia de Haciendo el Galgo comenzó mucho antes del desfile. Paz adoptó a Mulán, una galga sénior rescatada de una protectora de Salamanca. “Era la más viejita, no tenía dientes porque un cazador se los había limado, y llevaba dos años esperando familia. Cuando la adopté, me di cuenta de que no encontraba ropa para ella. Pasaba mucho frío, y no era cuestión de moda, sino de necesidad”, cuenta.

De esa necesidad nació una pasión. Comenzó a confeccionar prendas para Mulán y para que se vendieran en la misma protectora, hasta que decidió crear su propia marca. “Fui profesionalizándola poco a poco. Trabajo con una ilustradora para crear tejidos únicos, con estampados que cuentan historias. Incluso los nombres de los diseños son títulos de canciones”, detalla.

Cada prenda de Haciendo el Galgo se confecciona de forma totalmente personalizada. “Lo primero es conocer al perro: su tamaño, su anatomía, si tiene mucho pelo o poco, si le falta una patita, o si le da miedo meter la cabeza en la ropa. Intento que cada prenda cubra las necesidades del animal y no le cause incomodidad”, explica Paz.

Ese compromiso con el bienestar canino es el eje de su filosofía. “No se trata solo de estética. Es confort, funcionalidad y cariño. Me gusta que la gente vea que un perro adoptado puede ir cómodo y precioso, con una prenda hecha especialmente para él”.

Adoptar es salvar dos vidas

La pasarela canina no solo mostrará moda, sino que será un altavoz para la adopción responsable. “Hay quien cree que en las protectoras solo hay perros tristes o enfermos, y no es así. Hay perros preciosos, equilibrados, con historias duras pero con un presente feliz. Cuando adoptas, salvas dos vidas: la del perro que te llevas a casa y la del que ocupará su lugar en la protectora”.

Entre los modelos de cuatro patas habrá galgos, mestizos y hasta dos caniches gigantes, todos adoptados. “Nadie se imaginaría que un caniche gigante puede ser adoptado, pero ahí estarán. Es importante desmitificar que los perros de raza solo se consiguen comprándolos”.

El grupo de WhatsApp que Paz creó con las familias participantes rebosa entusiasmo. “Están todas emocionadas, algunas no quieren ver los trajes hasta el día del desfile, otras me piden el color para pintarse las uñas a juego”, cuenta divertida. “Mi miedo era no encontrar suficientes perros dispuestos, porque no todos toleran la música o las luces. Pero lo hemos conseguido. Va a ser precioso”.