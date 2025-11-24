‘Mar e Rías’, un proyecto de los Galp para impulsar el turismo marinero

La lonja turística de Fisterra fue inaugurada el pasado domingo Darío Gómez

Laxe acoge este martes las primeras actividades de un proyecto de cooperación promovido por los ocho grupos de acción local del sector pesquero (Galp) para la promoción del turismo marinero y de la vertiente turística de la pesca como nuevas fuentes de ingresos para el sector pesquero gallego.

El programa en cuestión se denomina ‘Mar e Rías: Pesca&Turismo’ y se desarrollará en dos anualidades, corriendo la coordinación del mismo a cargo del Galp Ría de Pontevedra.

Se trata de una iniciativa de los distintos Galp gallegos, entre los que figura el de la Costa da Morte.

El Museo do Mar de Laxe acoge hoy el primer taller de emprendimiento, mientras que el 12 de diciembre habrá una jornada técnica en el Casino de Noia. El resto del contenido quedará para la anualidad de 2026.

‘Mar e Rías’ está cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo da Pesca e da Acuicultura y la Consellería do Mar y nace con el objetivo de extender a todas las comunidades costeras de la comunidad autónoma la pesca turismo y el turismo marinero tomando como punto de partida un modelo puesto en marcha en las Rías Baixas y en el entorno del Parque Natural Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia que formó a más de 250 profesionales del mar, impulsando así nuevas vías de trabajo en los citados ámbitos de la pesca turismo y el turismo marinero.

El proyecto busca ofrecer al sector pesquero nuevas fuentes de ingresos a través de la generación de experiencias turísticas auténticas, que contribuyan al mismo tiempo a reducir el esfuerzo pesquero y al equilibrio entre actividad extractiva y conservación.

También promueve prácticas respetuosas con el medio marino, fomentando el conocimiento y el cuidado de los distintos ecosistemas de la costa gallega.

Todos estos objetivos se conseguirán a través de la puesta en marcha de diversas actividades que se ponen a disposición de las personas que forman parte del sector pesquero y acuícola.

Tutorías y visitas prácticas

Está previsto impartir talleres de emprendimiento (el primero de ellos, este mismo martes en Laxe), cursos de formación en cada uno de los territorios de los distintos Galp, y tutorías personalizadas para acompañar al sector en la creación de productos turísticos marineros sólidos, seguros y atractivos.

Con las tutorías se abordarán cuestiones como la adaptación de las embarcaciones a las exigencias de prevención de riesgos laborales; la adecuación de los barcos para uso turístico; la adaptación de las actividades a llevar a cabo en tierra;las vías de comercialización de esas experiencias; y la preparación necesaria para emprender con garantías.

Las personas participantes podrán realizar visitas a experiencias que estén ya en funcionamiento, aprendiendo directamente de los profesionales del mar que ya ofrecen actividades de éxito a los visitantes.

Será labor de los Galp seleccionar las mejores experiencias creadas por el sector pesquero para que puedan ser presentadas y difundidas al conjunto de la ciudadanía.

En la anualidad de 2026 se creará una oferta formativa que incluirá un curso en el territorio Galp Costa da Morte, las tutorías personalizadas y una oferta complementaria de tres cursos en línea, entre ellos uno de iniciación al inglés turístico, que permanecerán abiertos durante seis meses para favorecer la participación del conjunto del sector pesquero gallego.

Como colofón al proyecto, se celebrará una Xornada Internacional de Turismo Pesqueiro, centrada en el análisis de los logros conseguidos y la situación del turismo.

Entre los objetivos a lograr figura el de desarrollar iniciativas de turismo marinero o pesca turismo en la zona que se puedan sumar a las desarrolladas por las rederas de Malpica y Corme y a las rutas del percebe de Muxía y Laxe, que demuestran que el turismo marinero es una herramienta eficaz para diversificar ingresos, sumar valor al producto y fortalecer el vínculo entre la sociedad y el mar.