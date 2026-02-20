Mi cuenta

Diario de Ferrol

Los populares exigen medios para luchar contra el narcotráfico en la Costa da Morte

Paula Mouzo criticó que no se abra una nueva base de vigilancia aduanera sino que se traslade la de Muros a Cee

Redacción
20/02/2026 16:27
Paula Mouzo en la Comisión de Pesca del Parlamento
Paula Mouzo en la Comisión de Pesca del Parlamento
Cedida
El refuerzo de la lucha contra el narcotráfico en la Costa da Morte centró este viernes el debate en el Parlamento de Galicia, donde el PP urgió al Gobierno central a incrementar los medios materiales y humanos en el litoral ante la preocupación por la posible reorganización del Servicio de Vigilancia Aduanera y la falta de efectivos.

 La diputada autonómica Paula Mouzo trasladó la inquietud existente en la comarca ante la eventual reubicación de la base de Vigilancia Aduanera actualmente asentada en Muros. De confirmarse su traslado a Cee, sostuvo, no supondría un refuerzo real, sino un simple desplazamiento de recursos. “Estaríase a ‘espir un santo, para vestir outro’”, afirmó, al considerar que la medida mantendría la desprotección en amplias zonas del litoral. 

Mouzo recordó que hace casi un año el Parlamento aprobó por unanimidad una iniciativa para reclamar la creación de una nueva base marítima permanente en la Costa da Morte, compromiso que, a su juicio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha cumplido. “Non hai un verdadeiro compromiso do Goberno por reforzar a Costa da Morte con máis medios materiais e tecnolóxicos para combater o incremento das actividades ilícitas”, señaló. 

Durante su intervención, la parlamentaria popular defendió la necesidad de dotar al Servicio de Vigilancia Aduanera de embarcaciones más potentes y equipadas con tecnología avanzada para interceptar narcolanchas, en línea con las demandas sindicales. También alertó de la situación en tierra, donde, según expuso, una sola patrulla de la Guardia Civil cubre amplias áreas de Fisterra y Soneira, lo que incrementa la sensación de inseguridad y ralentiza la respuesta ante emergencias. 

Desde el PP se insistió en que la Costa da Morte requiere un refuerzo estructural y estable, no medidas puntuales. La falta de medios, argumentaron, contrasta con la creciente sofisticación de las redes de narcotráfico que operan en el litoral gallego, lo que exige inversiones sostenidas en vigilancia marítima, tecnología y personal.

