El Domingo de Resurrección del 5 de abril volverá a ser el acto central de la Semana Santa de Fisterra

Santo Encuentro de la Semana Santa de Fisterra Darío Gómez

Fisterra es todo un referente a nivel de Galicia en lo que a la festividad de la Semana Santa se refiere, no en vano está declarada fiesta de interés turístico. La conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo se vive en esta localidad con una devoción y un fervor especial que se evidencia en el seguimiento que tienen sus procesiones o la representación del Domingo de Resurrección, evento que año tras año atrae a la localidad a miles de visitantes.

La recreación, que este año se llevará a cabo el domingo día 5 de abril, volverá a ser el momento más esperado de una programación cuyo contenido dio a conocer ayer la Xunta de Confrarías da Semana Santa de Fisterra, organizadora de los actos en colaboración con el Concello de Fisterra, la Diputación de A Coruña, la comisión de fiestas de Fisterra y la parroquia de Santa María das Areas.

Dicho programa arrancó el pasado viernes con la novena a Jesús Nazareno, que culminará el día 1 de marzo con una misa cantada en la iglesia parroquial (12.00). El templo fisterrán también acogerá los días 24, 25 y 26 de marzo el denominado ‘Triduo’, tres días de intensa oración y preparación para la Semana Santa. El viernes día 27 de marzo habrá misa a las 20.00 horas cantada por el coro Nosa Señora das Areas y al término de la misma se dará paso a la Procesión da Nosa Señora das Dolores, que irá acompañada por la Banda Ateneo de Negreira. Se trata de una de las procesiones más expresivas de la Semana Santa fisterrana.

Peregrinación

Para el sábado día 28 de marzo se programa una peregrinación al santuario del Santísimo Cristo. Los participantes saldrán a las 16.00 horas de la parada de autobuses de Fisterra y, a las 16.30, de la iglesia de Sardiñeiro. A las 20.00 se oficiará una misa solemne en la iglesia de Santa María das Areas, santuario del Santo Cristo. Las personas interesadas en participar pueden apuntarse contactando con los miembros de la Xunta de Confrarías. El 29 de marzo coincide con el Domingo de Ramos.

A las 11.15 en la Praza da Constitución (o en el mercado cultural si llueve), se procederá a la bendición de los mismos. A continuación saldrá la Procesión da Entrada Triunfal de Xesús a Xerusalén, acompañada por la Banda de Música Arca-O Pino, en dirección a Santa María das Areas, en donde se oficiará una misa cantada por el coro Nosa Señora do Carme. Los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril habrá misa por la tarde (19.00 horas) en la iglesia de Santa María das Areas. El 2 de abril, día de Jueves Santo, el mismo templo acogerá la representación de la Última Cea y del tradicional Lavatorio de pés (20.00). Seguidamente, en el atrio se escenificará la Oración no monte das Oliveiras y O Prendimento de Cristo, para finalizar con la Procesión do Paso da Oración do Horto, acompañada por la banda Desiderio Paz. Los actos de la jornada de Viernes Santo comenzarán a las 11.30 con la salida del Nazareno.

A las 12.00 empezará el Vía Crucis en la plaza de Santa Catalina, seguido del acto del Santo Encuentro en la plaza de la Constitución. Participarán la banda de Santa Cruz de Rivadulla y la banda Arca de O Pino. A las 20.00 horas habrá una liturgia y el acto del Desencravo de Xesús en la iglesia, culminando el día con la procesión del Santo Enterro hasta la madrugada. Las celebraciones culminarán el 5 de abril con el Domingo de Resurrección, en el que miles de romeros acudirán a venerar al ‘Cristo da Barba Dourada’ y a ofrecer sus exvotos.

A las 9.00 y a las 10.00 habrá misas. Dos horas más tarde empezará la esperada representación de la Resurección que se viene repitiendo desde tiempos inmemoriales en el campo de la iglesia y que culminará con la Danza da Nosa Señora das Areas, también conocida como Danza dos Paus, en honor a la Virgen y cuya antigüedad algunos estudiosos remontan al siglo XIII. El telón se bajará a las 12.00 del día 6 con otra misa cantada por el coro Nosa Señora das Areas.