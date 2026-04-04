Los actos del Domingo de Resurrección en Fisterra ponen el broche de oro a la Semana Santa de la Costa da Morte

En Fisterra las procesiones de Semana Santa volvieron a estar de lo más concurridas Dario F.

Las procesiones que recorrieron en los últimos días las calles de las principales localidades de la comarca dan paso este domingo a la celebración del Domingo de Resurrección. En Fisterra el día grande de esta festividad atraerá al “fin del mundo” a miles de visitantes deseosos de presenciar la esperada representación de la Resurrección del Señor a cargo de vecinos y vecinas de la localidad.

Como viene ocurriendo desde tiempos inmemoriales, la cita es en los alrededores del templo parroquial de Santa María das Areas. Alrededor de las 12 horas empezará la escenificación, en la que ante el sepulcro de Cristo fuertemente custodiado por soldados romanos, un ángel comunica a las desconsoladas mujeres que velan su cuerpo la buena nueva de que el Señor ha resucitado.

Las manifestaciones de alegría que se desatan se acompañan con aleluyas por parte de los asistentes y con el persistente sonido de las campanas, al tiempo que se lanzan tracas y fuegos de artificio, suena la música de la Banda de Cee y se sueltan palomas de la paz.

Seguidamente se interpretará la Danza da nosa Señora das Areas, también conocida como Danza dos Paus en honor a la Virgen y que algunos estudiosos datan en el siglo XIII.

Por todas estas singularidades, su gran poder de convocatoria y las masivas muestras de devoción colectiva que conllevan sus procesiones, la Semana Santa de Fisterra está declarada de Interés Turístico Nacional.

El día de Jueves Santo la iglesia parroquia acogió otra representación, en este caso la de la Última Cena y el tradicional Lavatorio de Pies, a la que siguió el Prendimiento de Cristo y la procesión del Paso de la Oración del Huerto. A

l día siguiente a mediodía se celebró el Vía Crucis, seguido del Santo Encuentro. Ya por la noche se llevó a cabo el Desenclavo de Jesús en el templo parroquial para culminar con la procesión del Santo Entierro, que recorrió las calles hasta la madrugada.

Todos los actos fueron multitudinarios.

En la capital de Bergantiños también hubo Vía Crucis tanto el día de Jueves como el Viernes Santo, jornada en la que por la noche tuvo lugar la vistosa procesión con la participación de las imágenes del Cristo da Mocidade, Santo Cristo da Milagrosa, Santo Enterro (barrio de San Cristovo), Nosa Señora da Piedade e Nosa Señora das Dores, cuyo recorrido culminó en la Praza do Concello con una oración conjunta.

Tras la vigilia pascual de ayer, hoy a las 12.30 horas se oficiará en Carballo una misa de Pascua de Resurrección y bautismos.

La celebración culminará con la bendición desde el atrio de la iglesia parroquial.

Cee fue otra de las localidades de la Costa da Morte en las que las actividades religiosas de esta Semana Santa tuvieron amplio seguimiento.

El día de Jueves Santo se llevó a cabo la procesión nocturna de Jesús Nazareno y al día siguiente tampoco faltó a su cita la silenciosa procesión del Santo Entierro.

Este domingo se ofician misas en Buxantes (10.00), Ameixenda (11.00), Corcubión (12.00), Brens (13.00), Redonda (17.00) y Toba (18.00).