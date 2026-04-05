Fisterra obra el milagro en el Domingo de Resurrección

Fisterra vivió un año más con mucha devoción la representación de la Resurrección de Cristo Darío Gómez

Fisterra volvió a vivir este domingo uno de los momentos más emblemáticos y con mayor devoción de su Semana Santa con la tradicional representación del Domingo de Resurrección, un acto que cada año reúne a centenares de personas en el entorno de la iglesia de Santa María das Areas y que volvió a convertir al municipio en epicentro de la celebración pascual en la Costa da Morte.

Bajo un tiempo espléndido, casi veraniego, vecinos y visitantes acompañaron una cita cargada de simbolismo, religiosidad y tradición, que puso el broche a los actos litúrgicos de una Semana Santa declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. La representación volvió a desarrollarse a mediodía con la implicación directa de vecinos de distintas edades, que dieron vida a una de las escenas más esperadas del calendario religioso fisterrán.

Como marca la tradición, un grupo de mujeres llegó al Santo Sepulcro lamentando la muerte de Cristo, en una narración en verso que conserva el tono solemne y popular de esta antigua escenificación. Allí, un ángel les anunció la Resurrección, desencadenando uno de los pasajes más conocidos de la celebración. Tras recibir la noticia, las mujeres corrieron a comunicarla a los discípulos, que, guiados por Simón Pedro, acudieron al sepulcro para comprobar que estaba vacío.

Ese instante, uno de los más intensos de la mañana, volvió a estar acompañado por el repique de campanas, la suelta de palomas de la paz y el izado de banderas que marcan el paso del duelo a la alegría de la Pascua. La escena, profundamente arraigada en la identidad de Fisterra, volvió a atraer a un numeroso público tanto local como foráneo, que siguió con atención una representación que forma parte del propio patrimonio fisterrán y también de su memoria colectiva. La jornada se desarrolló con una excelente afluencia de público, favorecida por las buenas condiciones meteorológicas que reinaron durante toda la Semana Santa.

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El acto concluyó en el atrio de Santa María das Areas con la tradicional Danza dos Paus que se celebró frente a las las imágenes de Cristo Resucitado y de la Virgen de la Resurrección, poniendo el cierre a una mañana de fuerte carga emocional y valor patrimonial.

Aunque con este Domingo de Resurrección concluyen los principales actos litúrgicos de la Semana Santa, Fisterra mantiene todavía el pulso festivo con la programación dedicada al Santo Cristo. Este lunes será el último día de las fiestas con alborada y pasacalles por la mañana, además de la misa solemne por los devotos del Santo Cristo a las 12 horas, que estará cantada por el Coro Nosa Señora das Areas.

La sesión vermú contará con la música del grupo La Bamba, que volverá a actuar por la noche. Además, a las 16.30 horas está previsto el Festival Infantil. La jornada de Resurrección también se vivió en otros puntos de la comarca.

En Carballo, la celebración tuvo lugar en la iglesia de San Xoán Bautista, donde durante la eucaristía de las 12.30 horas el párroco José García Gondar recordó de forma especial la alegría pascual. En el transcurso de la misa se encendió el Cirio Pascual, símbolo de la luz de Cristo resucitado, que permanecerá encendido hasta el día de la Ascensión. Al término de la ceremonia, el sacerdote bendijo a los fieles con el Santísimo Sacramento desde el atrio del templo