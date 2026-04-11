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Fisterra

El BNG urge a la Xunta a cubrir las cinco plazas de pediatría que están vacantes en la comarca

La situación afecta a los centros de salud de Fisterra, Camariñas, Dumbría, Muxía y Zas

Redacción
11/04/2026 23:28
Una protesta del  BNG por la falta de pediiatra en Fisterra
Cedida
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El diputado del BNG por la Costa da Morte, Óscar Insua, presentó una iniciativa en el Parlamento de Galicia en la que solicita a la Xunta que cubra de manera urgente las plazas de pediatría en los centros de salud de Fisterra, Carnota, Camariñas, Dumbría, Muxía y Zas con un profesional médico especialista. 

También demanda que se dote la plaza vacante de médico de familia en el centro de atención primaria de Zas. 

El nacionalista recuerda que en el último procedimiento extraordinario convocado por el Sergas para ocupar plazas de difícil cobertura, la de pediatría en Fisterra volvió a quedar vacante. 

En la misma situación están en Carnota desde hace dos años, por lo que tienen que desplazarse a Muros, con el agravante de que en el centro de salud muradán también está sin cubrir una de las dos plazas existentes. 

En la comarca de Soneira, sigue explicando Insua, solo existe un facultativo de pediatría en Vimianzo, a donde acuden los padres de Zas con sus hijos, mientras que en Camariñas el servicio se cubrió con un médico puericultor que, en opinión del diputado del Bloque, no es la solución idónea. 

Insua incide también que los propios padres de Zas tienen que desplazarse a la capital camariñana cuando no hay servicio en Vimianzo. “A Costa da Morte leva xa demasiados anos esperando”, afirma el parlamentario. 

Para él, no vale escudarse en que faltan médicos como hace la Xunta, a la que responsabiliza de la situación por “fomentar a sanidade privada”.

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