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Fisterra

Fisterra acogerá un simulacro de incendio forestal para coordinar la respuesta ante emergencias

La actuación se desarrollará este jueves entre las 8.45 y las 13.00 horas y movilizará distintos medios de intervención

Redacción
27/05/2026 19:45
Incendio forestal en Caión (32)
Helicóptero desplegado en uno de los incendios forestales de abril en Caión
Mar Casal
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El Concello de Fisterra informó de que este jueves se llevará a cabo en el municipio un simulacro de incendio forestal dentro de un ejercicio de coordinación y respuesta ante emergencias. La actuación se desarrollará entre las 8.45 y las 13.00 horas y movilizará distintos medios de intervención, incluyendo efectivos terrestres y aéreos, en un operativo orientado a comprobar la capacidad de respuesta ante un hipotético incendio forestal en situación 2

El dispositivo contará además con un Puesto de Mando Avanzado, que se instalará en el aparcamiento de Escaselas, entre la carretera AC-445 y la playa de Langosteira, desde donde se coordinará el operativo durante la mañana. Desde el gobierno local insistieron en que se trata únicamente de un simulacro, por lo que no existe ningún riesgo para la población.

El Concello pidió a los vecinos que afronten la jornada con normalidad y eviten alarmas o especulaciones innecesarias ante el despliegue de medios. Este tipo de ejercicios permiten poner a prueba los protocolos de coordinación entre los distintos servicios implicados en emergencias, especialmente ante incendios forestales próximos a núcleos habitados.

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