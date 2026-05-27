Fisterra apuesta por el astroturismo con una jornada divulgativa sobre los eclipses

Puesta de sol este martes en Fisterra Foto Dario Gomez

El Concello de Fisterra celebrará este jueves la jornada “Eclipse na fin do mundo”, una iniciativa centrada en la divulgación científica y la promoción del astroturismo como oportunidad de futuro para el municipio y la Costa da Morte.

La actividad, organizada en colaboración con la Asociación de Astroturismo da Costa da Morte, tendrá lugar en el Salón de Actos del Concello y busca preparar al municipio para los grandes acontecimientos astronómicos previstos en los próximos años, entre ellos el eclipse del 12 de agosto.

Desde el gobierno local destacan que Fisterra quiere situarse “a la vanguardia” de las iniciativas de sensibilización y promoción astronómica en Galicia, apostando por combinar ciencia, turismo y puesta en valor del patrimonio natural del municipio.

La jornada contará con la participación de Óscar Blanco, director del Centro Astronómico de Trevinca, presidente de la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío y uno de los principales divulgadores astronómicos de Galicia, reconocido además por su trayectoria internacional como cazador de eclipses y astrofotógrafo. El programa se dividirá en dos sesiones.

La primera, dirigida al sector turístico local, comenzará a las 18 horas. Posteriormente, a las 19.30 horas, se celebrará una segunda sesión abierta al público general. El Concello subraya que esta propuesta forma parte de una estrategia más amplia para consolidar Fisterra como enclave privilegiado para la observación astronómica y para impulsar experiencias vinculadas al turismo científico y sostenible. La entrada será libre y no será necesario realizar inscripción previa.