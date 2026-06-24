La Xunta licita por 310.000 euros el derribo de un edificio ilegal en el paseo de Corbeiro, en Fisterra

El inmueble ubicado en el paseo de Corbeiro no está finalizado Cedida

La Xunta ha sacado a licitación las obras de demolición de un inmueble sin finalizar y construido de forma ilegal en el paseo de Corbeiro, en Fisterra. La actuación, impulsada a través de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), cuenta con un presupuesto superior a los 310.000 euros.

La licitación ya figura en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 12 de julio. El expediente afecta a una edificación levantada sobre un antiguo bajo con destino a vivienda plurifamiliar.

Según la resolución dictada por la APLU, las obras fueron declaradas ilegalizables al encontrarse dentro de la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y carecer de la autorización preceptiva. La administración autonómica había ordenado la demolición por parte de los interesados. Sin embargo, ante la falta de cumplimiento voluntario de la resolución, la APLU acordó ejecutar la medida de forma subsidiaria, a costa de los obligados.