Fisterra renueva la señalización informativa de todas sus playas

Uno de los nuevos carteles informativos en las playas de Fisterra Cedida

El Concello de Fisterra está llevando a cabo la renovación completa de los paneles informativos situados en los accesos a todas las playas del municipio.

Los nuevos soportes presentan un diseño actualizado, más claro y accesible, con información sobre normas de uso, seguridad y conservación de los arenales.

Según explica el Ayuntamiento, esta actuación persigue mejorar la información que reciben vecinos y visitantes, fomentar un uso responsable del litoral y reforzar la protección de los espacios naturales.