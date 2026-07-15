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Fisterra

Fisterra renueva la señalización informativa de todas sus playas

Redacción
15/07/2026 21:38
Uno de los nuevos carteles informativos en las playas de Fisterra
Uno de los nuevos carteles informativos en las playas de Fisterra
Cedida
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El Concello de Fisterra está llevando a cabo la renovación completa de los paneles informativos situados en los accesos a todas las playas del municipio.

Los nuevos soportes presentan un diseño actualizado, más claro y accesible, con información sobre normas de uso, seguridad y conservación de los arenales.

Según explica el Ayuntamiento, esta actuación persigue mejorar la información que reciben vecinos y visitantes, fomentar un uso responsable del litoral y reforzar la protección de los espacios naturales.

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