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Fisterra

The Crass lleva este viernes su 'power folk' al puerto de Fisterra

La banda actuará a partir de las 21.30 horas en la explanada portuaria

Redacción
16/07/2026 18:46
El grupo mezcla música celta, rock, funk y ritmos bailables
El grupo mezcla música celta, rock, funk y ritmos bailables
Cedida
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Fisterra acogerá este viernes, día 17 de julio, una de las propuestas más enérgicas del folk gallego actual. The Crass actuará a las 21.30 horas en la explanada del puerto, en un concierto en el que presentará su característico estilo, una mezcla de música celta, rock, funk y ritmos bailables que la propia banda define como 'Power Folk'. 

El grupo llega a Fisterra dentro de su nueva gira, Mushroom Problem Tour, con la que inicia una nueva etapa después de varios años alejado de los escenarios. 

The Crass regresa con un directo renovado, pero manteniendo los elementos que marcaron su identidad: la fuerza de la gaita, las melodías del violín, una potente sección rítmica y una puesta en escena construida para conectar con el público desde el primer tema. 

La banda se caracteriza por ofrecer un espectáculo interpretado íntegramente en directo, sin secuencias ni bases pregravadas, en el que conviven la tradición musical gallega y celta con influencias del funk, el rock y otras músicas contemporáneas. 

El resultado es un concierto dinámico y festivo, pensado tanto para el público habitual de los festivales folk como para espectadores que buscan una propuesta musical intensa y diferente. 

 La formación actual está integrada por Álvaro Costas, a la gaita y whistles; Suso Costas, al bouzouki; Samuel Fernández, al violín; Federico Welicki, al bajo eléctrico; y David Outomuro, a la batería y la percusión.

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