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Fisterra

La Xunta y el Concello de Fisterra firman el convenio que hará posible acometer la mejora y pavimentación de la Praza do Campo 

La actuación supondrá una inversión de 35.000 euros, corriendo el 80% a cargo de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas mientras el 20% restante saldrá de las arcas municiaples

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
27/07/2026 19:26
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La conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, firmó este lunes con el alcalde de Fisterra, Luis Manuel Insua lago, el convenio de colaboración para la mejora y pavimentación de la Prazo do Campo de la localidad. 

En el acto de firma también estuvieron el secretario general técnico de la Consellería, Yago Borrajo y la directora general de Urbanismo, Encarnación Rivas. 

La actuación, que supondrá una inversión total de cerca de 35.000 euros, se llevará acabo con cargo al Plan Hurbe, impulsado por el departamento que dirige Martínez Allegue, con el que se contribuye a promover el desarrollo de los núcleos rurales de la comunidad.

Según se recoge en el convenio, la Xunta aportará el 70% del prespuesto (unos 24.000 euros) y se encargará de contratar la ejecución de las obras.

El Concello de Fisterra asumirá el 30% restante del coste de las obras, algo más de 10.000 euros, y le corresponderá también hacerse cargo del mantenimiento y conservación de las actuación ejecutadas.

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