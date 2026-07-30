Fisterra se convierte en laboratorio marino para estudiar cetáceos

Una de las expediciones científicas para ver cetáceos en Fisterra Cedida

La Diputación da Coruña y la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA) impulsan este verano nuevas expediciones científicas desde el puerto de Fisterra para mejorar el conocimiento de los cetáceos que habitan en el litoral gallego. La diputada de Medio Ambiente, Rosa Ana García López, participó en una de estas salidas para conocer de primera mano el trabajo que desarrollan los biólogos y las personas voluntarias.

Las expediciones, de unas tres horas de duración, recorren la ría de Corcubión y el entorno del cabo Fisterra a bordo de la embarcación A Munis. Durante la travesía, los participantes colaboran en el registro de avistamientos y en la toma de fotografías de las aletas dorsales de delfines y otros cetáceos.

Estas imágenes permiten identificar individualmente a cada ejemplar y seguir sus desplazamientos y la evolución de las poblaciones mediante un sistema de fotoidentificación que no causa ningún daño a los animales.

Antes de embarcar, los participantes reciben formación sobre las especies presentes en la costa gallega y sobre los protocolos de actuación en caso de varamiento de un mamífero marino.