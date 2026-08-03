Corte en el suministro de agua para reparar una avería este martes en Fisterra

Agua del grifo EC

El Concello de Fisterra informa de que este martes se llevará a cabo un corte en el suministro de agua potable debido a los trabajos de reparación de una avería en la válvula de la red de alta procedente de Santa Uxía.

El corte está previsto de 7.00 a 13.00 horas y afectará a las zonas de Denle, San Martiño, San Martiño de Arriba, Vigo de Mallas, Hermedesuxo de Arriba y Hermedesuxo de Abaixo.