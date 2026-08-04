Devoción, tradición y mucha música en las Festas do Carmen de Fisterra en septiembre

La procesión del Carmen del pasado año en Fisterra Archivo

Fisterra ya calienta motores para celebrar las Festas do Carme, que se celebrarán entre el 4 y el 8 de septiembre con un programa en el que se combinan los actos religiosos, la tradicional procesión marítima y numerosas actuaciones musicales.

La actuación de la orquesta Assia será la encargada de abrir las fiestas el día 4 junto con la la discoteca móvil Full. El sábado 5, festividad de la Virgen del Carmen, tendrá lugar uno de los actos centrales con la procesión por las calles de la villa hasta la lonja y, posteriormente, la tradicional procesión marítima, acompañada por embarcaciones del puerto. La jornada concluirá con las actuaciones de Mar de Arousa, La Fórmula y de nuevo la discoteca móvil Full.

El domingo 6, dedicado a San Roque, se celebrará la misa y procesión, además de un festival infantil por la tarde y la actuación del grupo Pekados.

El lunes 7 estará marcado por la misa de Ánimas y el concierto del grupo A Roda, mientras que el martes 8, festividad de Santa María das Areas, pondrá el broche final a las celebraciones con la misa solemne, la procesión, la sesión vermú amenizada por la orquesta Alaska y diversas actividades festivas durante toda la jornada.

El programa incluye además pasacalles, charangas y la celebración del X Campionato Internacional de Futbolín Alexandre Fisterra, consolidando unas fiestas que cada año reúnen a miles de personas en la villa.