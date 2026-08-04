Portos invierte 320.000 euros en mejorar los departamentos para marineros de Fisterra

Visita al puerto de Fisterra para comprobar la actuacion de mejora en los departamentos de los marineros Cedida

Portos de Galicia finalizó las obras de renovación de los departamentos para marineros del puerto de Fisterra, una actuación en la que se han invertido 320.000 euros con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales que desarrollan su actividad en esta dársena. La presidenta de Portos de Galicia, Natalia Botana, visitó este martes las instalaciones una vez concluidos los trabajos.

La intervención se centró en la reposición de la cubierta del edificio para eliminar los problemas de filtraciones de agua, así como en el acondicionamiento de los elementos metálicos de la envolvente, muy afectados por la corrosión provocada por la continua exposición al ambiente marino. Además, se ejecutó una nueva red subterránea para la evacuación de aguas pluviales y se sustituyeron los canalones y bajantes.

Con el fin de evitar que las obras interrumpiesen la actividad de los usuarios, Portos instaló previamente contenedores marítimos provisionales en el entorno del edificio, que sirvieron como departamentos temporales mientras se desarrollaban los trabajos. Esta solución permitió que los profesionales pudiesen continuar con normalidad su actividad diaria durante toda la ejecución de la actuación.

Natalia Botana destacó que esta inversión permite recuperar la estanqueidad de los locales utilizados por los marineros para el almacenamiento de los utensilios necesarios para su trabajo, mejorando tanto la conservación del material como las condiciones de uso de estas dependencias portuarias.