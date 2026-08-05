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Fisterra

Susana Seivane actuará en Fisterra tras el eclipse de sol

La actuación forma parte de 'Os Concertos da Eclipse' promovido por la Diputación de A Coruña

Redacción Carballo
05/08/2026 15:09
Susana Seivane en uno de sus conciertos en la Costa da Morte
Susana Seivane en uno de sus conciertos en la Costa da Morte
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Fisterra será uno de los escenarios principales de la programación especial que la Diputación de A Coruña ha diseñado para celebrar el histórico eclipse de sol del próximo 12 de agosto. La reconocida gaitera Susana Seivane ofrecerá un concierto gratuito en el paseo de A Calafigueira, junto a la lonja, una vez finalice la observación del fenómeno astronómico.

La actuación forma parte de 'Os Concertos da Eclipse', una iniciativa que combinará música, divulgación científica y promoción turística en cuatro puntos de la provincia. Además del recital de Fisterra, el programa incluye actuaciones de Luar na Lubre en Valdoviño, Milladoiro en Muros y Treixadura en As Pontes.

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La Costa da Morte vivirá de forma simultánea el eclipse y la última puesta de sol de la Península

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Los conciertos comenzarán a las 21.30 horas, coincidiendo con la puesta de sol tras el eclipse, que Galicia no vivía desde 1912 y que no volverá a repetirse hasta el año 2180.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó que la iniciativa pretende convertir la provincia en “un gran escenario al aire libre” para disfrutar de un acontecimiento excepcional, al tiempo que impulsa el atractivo turístico y la actividad económica de los municipios participantes.

La programación se completará con actividades divulgativas sobre el eclipse, recomendaciones para observarlo con seguridad e iniciativas de sensibilización sobre la importancia de preservar la calidad del cielo nocturno.

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