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Fisterra

La CMAT prepara su encuentro turístico mientras analiza las autocaravanas y una posible tasa

La delegación de la asociación se reunió esta semana con el alcalde fisterrán, Luis Ínsua

Redacción Carballo
03/09/2026 21:33
La junta directiva de la CMAT esta semana en Fisterra
La junta directiva de la CMAT esta semana en Fisterra
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La Costa da Morte Asociación Turística (CMAT) encara el último tramo del año con varios asuntos sobre la mesa, desde el turismo de autocaravanas y la posible implantación de una tasa turística hasta la preparación de su gran encuentro anual. La entidad retomó esta semana sus reuniones presenciales con los concellos con una primera parada en Fisterra, donde comenzó a perfilar la sexta edición de una cita que reunirá al sector turístico en noviembre.

La delegación de la CMAT se reunió el miércoles con el alcalde fisterrán, Luis Ínsua, dentro de la ronda con la que pretende acercar su gestión a los municipios que no forman parte de su Xunta Directiva y conocer directamente sus necesidades.

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Uno de los asuntos abordados fue el análisis del turismo de autocaravanas en la Costa da Morte y los próximos pasos que se darán en este ámbito. También se revisó el estado de los proyectos obtenidos a través del GALP y se trataron iniciativas vinculadas a la puesta en valor del patrimonio megalítico y a la promoción del Camiño do Litoral impulsado por la Xunta a su paso por el territorio.

La reunión permitió, además, comenzar a definir los trámites para organizar el VI Encontro de Turismo Anual da Costa da Morte, previsto para noviembre y convertido en una de las principales citas de la asociación con empresas, profesionales y entidades del sector.

La actividad de la CMAT, sin embargo, no se detuvo durante el verano. Su Xunta Directiva continuó trabajando en julio y agosto en diferentes proyectos, entre ellos el estudio sobre la posible implantación de una tasa turística en el geodestino.

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También avanzó en un nuevo sistema de contadores de uso que se desplegará progresivamente por los 17 municipios. La primera fase llegará este mismo año a cuatro instalaciones. A ello se sumaron las acciones de sensibilización y comunicación desarrolladas alrededor del eclipse del pasado 12 de agosto, los preparativos de una nueva campaña audiovisual y el reparto de material promocional entre los concellos durante la temporada estival.

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