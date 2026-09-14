Fisterra podrá reformar el parque infantil de la playa de Sardiñeiro

El parque infantil de Sardiñeiro, en Fisterra Archivo

La Xunta ha otorgado al Concello de Fisterra una concesión para ocupar 4.477 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre en la playa de Sardiñeiro. La autorización regulariza el paseo marítimo y los espacios públicos y recreativos existentes en la zona y permitirá, además, acometer la rehabilitación del actual parque infantil situado junto al arenal.

La concesión pone fin a un procedimiento iniciado por el Concello en 2019, cuando solicitó a Costas del Estado la regularización de estas ocupaciones. El expediente pasó a manos de la Xunta el pasado verano, después de que la administración autonómica asumiese las competencias para la gestión del litoral.

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El nuevo título da cobertura tanto al paseo marítimo existente como al parque infantil instalado en una de las zonas ajardinadas. En este último espacio está prevista una actuación sobre una superficie aproximada de 370 metros cuadrados.

El proyecto contempla desmontar, limpiar y adaptar los juegos y columpios a las normas de seguridad, además de instalar un cierre de madera y plantar césped natural. En esta misma zona existen también aparatos de gimnasia biosaludables.

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La concesión establece unos plazos concretos para ejecutar la actuación. Las obras deberán comenzar en un máximo de seis meses y estar finalizadas en un plazo de catorce meses.

La autorización publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia se limita a permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Por tanto, el Concello deberá obtener también el resto de permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios antes de ejecutar la reforma.