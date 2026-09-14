Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

Fisterra podrá reformar el parque infantil de la playa de Sardiñeiro

La Xunta otorgó al Concello de Fisterra una concesión para ocupar 4.477 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre

Redacción Carballo
14/09/2026 19:12
El parque infantil de Sardiñeiro, en Fisterra
El parque infantil de Sardiñeiro, en Fisterra
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La Xunta ha otorgado al Concello de Fisterra una concesión para ocupar 4.477 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre en la playa de Sardiñeiro. La autorización regulariza el paseo marítimo y los espacios públicos y recreativos existentes en la zona y permitirá, además, acometer la rehabilitación del actual parque infantil situado junto al arenal.

La concesión pone fin a un procedimiento iniciado por el Concello en 2019, cuando solicitó a Costas del Estado la regularización de estas ocupaciones. El expediente pasó a manos de la Xunta el pasado verano, después de que la administración autonómica asumiese las competencias para la gestión del litoral.

Performance y cadena humana por la inclusión, el viernes en Sardiñeiro

Más información

El nuevo título da cobertura tanto al paseo marítimo existente como al parque infantil instalado en una de las zonas ajardinadas. En este último espacio está prevista una actuación sobre una superficie aproximada de 370 metros cuadrados.

El proyecto contempla desmontar, limpiar y adaptar los juegos y columpios a las normas de seguridad, además de instalar un cierre de madera y plantar césped natural. En esta misma zona existen también aparatos de gimnasia biosaludables.

Un tramo del Camiño Fisterra-Muxía

La Xunta oficializa el proyecto para mejorar la seguridad de los peregrinos en el Camino Fisterra-Muxía

Más información

La concesión establece unos plazos concretos para ejecutar la actuación. Las obras deberán comenzar en un máximo de seis meses y estar finalizadas en un plazo de catorce meses.

La autorización publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia se limita a permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Por tanto, el Concello deberá obtener también el resto de permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios antes de ejecutar la reforma.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El parque infantil de Sardiñeiro, en Fisterra

Fisterra podrá reformar el parque infantil de la playa de Sardiñeiro
redacción carballo
La junta directiva de la CMAT esta semana en Fisterra

La CMAT prepara su encuentro turístico mientras analiza las autocaravanas y una posible tasa
redacción carballo
Susana Seivane en uno de sus conciertos en la Costa da Morte

Susana Seivane actuará en Fisterra tras el eclipse de sol
redacción carballo
Visita al puerto de Fisterra para comprobar la actuacion de mejora en los departamentos de los marineros

Portos invierte 320.000 euros en mejorar los departamentos para marineros de Fisterra
redacción carballo