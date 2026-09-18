O BNG critica la "inacción e parálise" del gobierno del PP de Fisterra y lamenta que el municipio "leve máis dun ano sen rumbo"

La portavoz del BNG de Fisterra, Tereixa Fernández Cedida

El BNG de Fisterra critica la inacción del gobierno local del PP y lamenta que proyectos importantes para la localidad estén paralizados. "O municipio leva máis dun ano sen rumbo, desde que saíu adiante a moción de censura", dice la portavoz de la formación, Tereixa Fernández.

La nacionalista considera "un despropósito" por parte do equipo de goberno "que desboten o emprazamento que xa existía para o centro médico, que foi proposto polo BNG, e que estean pensando na compra dunha nova parcela, que o que vai facer é retrasar aínda máis a súa construción".

Fernández también denuncia "a pouca celeridade" para acometer la rehabilitación de la Capela do Bo Suceso, "que se atopa nun estado lamentable desde hai tempo", añadiendo que el ejecutivo local no fue capaz de desarrollar en la práctica la ordenanza de autocaravanas aprobada en pleno hace más de un año.

"A parálise que vivimos é froito dunha moción de censura irresponsable pensada só en tocar poder a calquera prezo, e as consecuencias estámolas a sufrir no día a día toda a veciñanza en servizos básicos", afirma la representante nacionalista, al tiempo que alude también a otros proyectos como el del Cabo Fisterra, la gestión del propio faro o la necesidad de una residencia de la tercera edad.