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Fisterra

El Concello de Fisterra informa de que el agua de la playa de Langostera vuelve a ser apta para el baño

La semana anterior se había detectado un episodio de contaminación fecal en la zona sur del arenal 

Redacción Carballo
23/09/2026 21:02
Langosteira
Vista de la playa de Langosteira.
Turismo de Galicia
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El agua de la playa de Langosteira vuelve a ser apta para el baño. Así lo confirmó este miércoles el Concello de Fisterra después de las nuevas analíticas realizadas en la zona sur del arenal, en donde la pasada semana Sanidade había constatado un episodio de contaminación fecal por presencia de escherichia coli y enterococos intestinales, situación que llevó a desaconsejar la práctica del baño.

"Tras as novas probas realizadas na auga da zona sur da praia (San Roque), os resultados obtidos son favorables e sitúan os parámetros dentro das condicións establecidas para o baño", anunció a últimas horas de la tarde del miércoles el Concello a través de sus redes sociales, remarcando que los bañistas que ya pueden hacer uso con normalidad de la parte sur del arenal.

En el comunicado se recuerda que las analíticas anteriores habían reflejado una "alteración puntual, probablemente relacionada cun episodio de vertido na zona durante eses días". Desde el ente local dicen querer trasladar "tranquilidade á veciñanza e aos usuarios da praia".

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