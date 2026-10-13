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Fisterra

Sardiñeiro reunirá a grupos de toda la comarca en su primer encuentro de música y baile gallego

La cita se celebrará este sábado en el Campo da Festa

Diana Bergara
13/10/2026 18:16
Uno de los grupos participantes en plena actuación
Uno de los grupos participantes en plena actuación
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La música y el baile tradicional gallego serán protagonistas este sábado en Sardiñeiro (Fisterra), donde se celebrará la primera edición del Encontro de Música e Baile Galego, una jornada que reunirá a agrupaciones culturales de diferentes localidades de la Costa da Morte.

El evento comenzará a las 17.00 horas en el Campo da Festa, junto al polideportivo, y está organizado por la Asociación de Veciños O Rumbo y Tardes Molonas Sardiñeiro, con la colaboración del Concello de Fisterra.

Entre los grupos confirmados figuran el grupo de baile Xaldón, de Corcubión; la Asociación Cultural Terra de Sena, de Cee; el grupo de baile Novo Vinar, también de Cee; y el grupo de baile Barlovento, de Fisterra.

La representación musical se completará con las Pandereteiras As Cabaleiras do Camiño, de Lires; el grupo de gaitas de la Asociación Pedras Miúdas, también de Lires; y las charangas O Rumbo, de Sardiñeiro, y A Tripulación, de Fisterra.

Además de las actuaciones, la organización ha preparado actividades complementarias para favorecer la participación de vecinos y visitantes. Habrá castañas, hinchables para los más pequeños y servicio de cantina.

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