La Xunta destaca la renovación del mercado de Fisterra para poner en valor los productos locales

Visita de las representantes autonómicas al mercado de Fisterra este martes C. Mar

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitó este martes el mercado municipal de Fisterra para conocer las instalaciones renovadas de su planta baja, donde se ha acondicionado un espacio destinado a potenciar la comercialización directa de pescado y marisco de la flota artesanal local, además de otros productos de proximidad. La intervención contó con una inversión pública de casi 198.000 euros, cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

La actuación permitió renovar integralmente cerca de 240 metros cuadrados de este edificio construido en los años setenta y situado frente al puerto, junto a la lonja. El proyecto se desarrolló en el marco de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo, gestionadas a través del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero (GALP) Costa Sostible, con el objetivo de reforzar la actividad comercial vinculada al sector pesquero y favorecer la venta de productos locales.

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El nuevo diseño interior reorganiza la planta baja del inmueble y reserva una zona central para la comercialización de pescado y marisco fresco capturado por la flota artesanal de Fisterra. Esta actividad se enmarca en la filosofía del sello de calidad ‘Quilómetro Cero Mar Galaica’, que promueve la proximidad entre los productos del mar y sus consumidores.

La distribución del mercado incorpora también puestos destinados a la venta de frutas y verduras locales, de manera que el espacio reúne productos pesqueros y agrícolas de proximidad. La intervención busca facilitar su comercialización en unas instalaciones renovadas y reforzar la vinculación del edificio con la actividad económica tradicional de la localidad.

La reforma incluyó la mejora de los pavimentos, la iluminación y los revestimientos interiores y exteriores, además de una reorganización de los espacios comerciales. Según la Consellería do Mar, el proyecto siguió criterios de sostenibilidad y una estética homogénea inspirada en la identidad marinera de Fisterra.

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Uno de los elementos incorporados al nuevo diseño es el lavadero tradicional del inmueble, que se ha integrado como punto de descanso y elemento de interés visual. De este modo, la intervención combina la modernización de las instalaciones con la conservación de una parte de la configuración histórica del mercado.

El equipamiento cuenta, además, con un sistema dispensador de bolsas reutilizables dirigido tanto a los vecinos como a las personas que visitan el municipio. Esta medida forma parte de los elementos introducidos para fomentar hábitos de consumo más sostenibles dentro del espacio comercial.