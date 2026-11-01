Fisterra rescata documentos de 1844 que revelan cómo era el municipio hace más de 180 años

Susana Rodríguez Nemiña, y el consultor documental de UNAYTA, Manuel Calvo Lourido C.F

¿Cómo se organizaban las elecciones en Fisterra hace más de 180 años? ¿Qué información recogían los antiguos padrones de habitantes? ¿Cómo se gestionaban las obras, los impuestos o el abastecimiento de agua? Parte de las respuestas se conserva en los documentos históricos que el Concello acaba de organizar y recuperar mediante una nueva intervención en su archivo municipal, donde se custodian fondos que permiten recorrer la evolución administrativa y social de la localidad desde mediados del siglo XIX.

Entre las piezas más antiguas figuran documentos vinculados a las juntas locales de elecciones de 1844, una época de la que todavía se conserva documentación sobre la organización de los procesos electorales. También aparecen expedientes de elecciones que se remontan a 1871, registros de las juntas periciales de finales del siglo XIX y distintas series documentales correspondientes a las primeras décadas del XX.

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Estos materiales forman parte de un conjunto de documentación comprendida entre 1844 y 2017 que ha sido objeto de trabajos de organización, descripción y conservación. La intervención ha permitido ordenar 373 cajas e incorporar 2.034 registros al sistema de gestión documental ARQA, facilitando la identificación y localización de los expedientes.

Más allá de su antigüedad, los documentos ofrecen la posibilidad de conocer diferentes aspectos de la vida municipal. Los padrones permiten seguir la evolución de la población, mientras que las actas y los expedientes de los órganos de gobierno recogen decisiones administrativas adoptadas a lo largo de distintas épocas.

También se conserva documentación económica y tributaria, censos, expedientes de asistencia social, licencias de obras y registros relacionados con el abastecimiento de agua. En conjunto, constituyen un testimonio de cómo se organizaba el Concello y de las necesidades que debía atender en cada etapa histórica.

Las huellas de la vida cotidiana en los archivos

Aunque los documentos electorales de 1844 destacan por su antigüedad, el valor del fondo va más allá de los grandes acontecimientos institucionales. Los expedientes municipales permiten estudiar cuestiones relacionadas con la vida cotidiana de los vecinos, la administración de los recursos públicos y las transformaciones experimentadas por Fisterra durante más de un siglo y medio.

Los antiguos registros de población, por ejemplo, constituyen una fuente para investigar los cambios demográficos del municipio. Por su parte, los expedientes de obras y las licencias permiten conocer las actuaciones que se fueron tramitando en diferentes momentos, mientras que la documentación de asistencia social aporta información sobre uno de los ámbitos de actuación de la administración local.

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La recuperación de estos fondos no implica que los documentos hayan sido descubiertos ahora, sino que han sido sometidos a un proceso de tratamiento archivístico que mejora sus condiciones de conservación y facilita su consulta.

Los trabajos fueron desarrollados por la consultora gallega UNAYTA Oficina sin Papeles, especializada en gestión documental, dentro del proyecto de organización y descripción del Archivo Municipal de Fisterra correspondiente a 2026.

La intervención incluyó la revisión y limpieza de los documentos, su acondicionamiento para evitar el deterioro y la retirada de elementos que podían perjudicar su conservación. También se identificaron duplicidades y materiales sin valor archivístico. Posteriormente, los expedientes fueron organizados y descritos siguiendo los criterios de la Norma Gallega de Descripción Archivística (NOGADA).

Más de 2.000 registros para localizar los documentos

Uno de los principales resultados del proyecto es la incorporación de 2.034 registros al sistema ARQA. Cada unidad documental queda asociada a una descripción y a su ubicación física dentro del archivo, lo que permite localizar los expedientes de forma más precisa. Este procedimiento facilita tanto las tareas administrativas del Concello como la recuperación de información histórica, al establecer un sistema de identificación de los fondos conservados.

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La actuación forma parte de un proceso continuado de mejora del Archivo Municipal, desarrollado mediante distintas convocatorias de ayudas de la Consellería de Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia. Estas aportaciones han permitido abordar sucesivas fases de tratamiento documental e incorporar nuevos fondos a los trabajos de organización.

La alcaldesa en funciones de Fisterra, Susana Rodríguez Nemiña, y el consultor documental de UNAYTA Oficina sin Papeles, Manuel Calvo Lourido, mantuvieron un encuentro para la recepción del proyecto correspondiente a 2026 y conocer los resultados de la intervención.