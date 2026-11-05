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Fisterra

Alumnos de Fisterra recorren el Camino de Santiago sin salir de las aulas gracias a la realidad virtual

En la propuesta participaron alumnos del CPR Nuestra Señora del Carmen y del IES Fin do Camiño

A. Pérez Cavolo
05/11/2026 19:21
Los alumnos fisterráns participando en las experiencia inmersiva Pasaxes do Camiño
Fisterráns participando en las experiencia inmersiva Pasaxes do Camiño
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Alumnos de secundaria de Fisterra tuvieron la oportunidad de descubrir el Camino de Santiago de una manera diferente, utilizando la realidad virtual para acercarse a algunos de sus escenarios y conocer la ruta jacobea mediante una experiencia inmersiva. La actividad se desarrolló este miércoles en los centros educativos del municipio dentro del proyecto ‘Pasaxes do Camiño’, una iniciativa que combina nuevas tecnologías y divulgación del patrimonio vinculado a la peregrinación.

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En la propuesta participaron alumnos del CPR Nuestra Señora del Carmen y del IES Fin do Camiño, que pudieron experimentar una forma de aproximarse al Camino distinta de los recursos educativos habituales. A través de la realidad virtual, los participantes tuvieron acceso a una representación inmersiva de la ruta, una herramienta que permite incorporar nuevas perspectivas al aprendizaje y despertar el interés por el patrimonio cultural y paisajístico.

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La actividad forma parte de las iniciativas que el Concello de Fisterra ha desarrollado durante los últimos días para dar a conocer el proyecto. El programa también tuvo presencia en el entorno del faro, donde se celebraron otras experiencias abiertas a la participación del público, según informó la administración local.

Desde el Concello agradecieron la colaboración de los dos centros educativos y de las entidades Wireless Galicia y O Teu Xacobeo, que hicieron posible la iniciativa. 

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