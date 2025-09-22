Cuatro negocios de la comarca, en el ‘Outono Gastronómico Rural’

Visita a Casa CastiñeiraCedida

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, visitó este lunes las casas rurales Fiadeiras de Nemiña y Casa Castiñeira, las dos en el municipio de Muxía, que participan en el programa ‘Outono Gastronómico en Turismo Rural 2025’. En la Costa da Morte además de estos dos establecimientos participan Mar de Queo, en Carballo y Casa Arpón, en Malpica. En la provincia de A Coruña son 21 y en toda Galicia suman 78.

La delegada de la Xunta animó a participar en este programa, del que pueden beneficiarse los viajeros desde el pasado 19 de septiembre hasta el 21 de diciembre. También agradeció la colaboración de los responsables de los negocios para impulsar el turismo rural fuera de temporada. Casa Castiñeira, además, está adherida al Bono Turístico que impulsa la Xunta.

Los locales que participan en la iniciativa ofrecen paquetes gastronómicos especiales, con estancias y actividades paralelas como paseos a caballo, catas de vino, descenso en canoa o senderismo, entre otras.

El menú del ‘Outono gastronómico’ tiene un coste de 37,50 euros por persona e incluye productos de calidad de la tierra, muchos de ellos con denominación de origen o con indicación geográfica protegida. Otra de las propuestas incluye estancias en la casa rural y el menú gastronómico por 105 euros por persona en habitación individual y 165 en una doble para dos personas. El fin de semana ‘Outono Gastronómico’ es de 165 euros en una habitación individual y de 260 en una doble, mientras que también hay un fin de semana familiar para dos adultos y un niño a 310 euros, y con dos niños asciende a 360 euros.