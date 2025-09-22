La Barca de Muxía registró cifras récord, con más de 55.000 personas

Gran afluencia de visitantes en el domingo de A BarcaCedida

La romería de la Virxe da Barca de Muxía cerró su última edición con un balance muy positivo al registrarse la mayor cifra de asistentes, más de 55.000, según los organizadores. “Estamos moi satisfeitos coa boa resposta de asistencia rexistrada nesta edición, a pesares das ameazas de choiva, chegando a superar as 55.000 persoas participantes nas distintas actividades da festa. De feito, na xornada do domingo asistiu máis público que o ano pasado”, indicó Ramón Pérez Barrientos, presidente de la Asociación Cultural da Romaría da Barca, organizadora del programa festivo.

Pérez Barrientos afirmó que las fiestas discurrieron sin incidentes, al tiempo que destacó la capacidad de convocatoria de esta edición, con periodistas de medios de comunicación internacionales que “quedaron moi sorprendidos coa cantidade de xente asistente, a variedade de propostas e os aspectos singulares como os fogos de artificio e a nosa traca de bombas de palenque”, añade. Los alojamientos del municipio colgaron el cartel de completo durante el fin de semana y en los albergues hubo una importante afluencia de peregrinos extranjeros durante esos días. Los bares y restaurantes también estuvieron llenos, al igual que los puestos callejeros.

Al mismo tiempo, el santuario de la Barca no dejó de recibir visitantes durante la novena de la semana previa y los días propios de la romería, atraídos principalmente por el hecho de que la Pedra de Abalar volviese a moverse. El domingo de la Barca también pudieron notarse de nuevo esos movimientos característicos, lo que la convirtió en el principal lugar de atracción de la jornada.

Además, la procesión nocturna de antorchas que se celebró en los días previos sumó un buen número de devotos, superando la cifra del pasado año, tal como indicó el párroco, Daniel Turnes, quien destacó que la “colaboración entre institucións favoreceu que fora un éxito todo”.

El párroco también puso de manifiesto el incremento en el número de peregrinos llegados de “todas as partes do mundo”. Así, durante la romería se dieron cita en el templo diversas nacionalidades: coreanos, taiwaneses, estadounidenses, ingleses, suramericanos, irlandeses, franceses e incluso llegados desde Indonesia. “Un crisol de procedencias cun mesmo obxectivo: descubrir esa espiritualidade e contornas únicas que fan do santuario da Barca un destacado lugar de culto e visita”, indican. “O peregrino que finaliza en Muxía o seu Camiño, busca aquí un espazo para a reflexión e para compilar todas as experiencias vividas durante a súa travesía... E adoita repetir”, concluye Daniel Turnes.

Cerca de un centenar de voluntarios de Protección Civil de Galicia, Madrid, Valencia y Extremadura velaron por la seguridad de los visitantes, además de un amplio despliegue policial y de efectivos sanitarios.