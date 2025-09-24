El BNG exige al gobierno local la instalación de nuevas marquesinas

Una de las marquesinas en mal estado del municipio muxiánCEDIDA

El Bloque muxián ha reclamado nuevamente al gobierno municipal que instale las marquesinas pendientes en distintas parroquias del municipio. La formación recuerda que algunas fueron retiradas por su mal estado y aún no se han sustituido, mientras que en lugares como Calo o Pardiñas nunca existieron, lo que obliga al alumnado y a los usuarios del transporte público a esperar bajo la lluvia.

La portavoz nacionalista, Mercé Barrientos, advirtió en el último pleno que desde el 3 de septiembre las nuevas marquesinas están guardadas en dependencias municipales, sin colocarse, pese a que las lluvias ya han comenzado. “Apelamos á responsabilidade do goberno local para que se acometan os traballos xa”, señaló.

Además, el BNG reclama reparaciones en otras marquesinas deterioradas, con cristales rotos o estructuras dañadas, como las de Moraime, Vilariño u Os Pasantes, que considera un riesgo para la seguridad vecinal. La formación también recordó que ya en 2022 varias familias habían pedido estas mejoras, y que en 2024 denunció que, pese a estar fabricadas, las nuevas marquesinas seguían sin instalarse.

Por otra parte, Barrientos trasladó al gobierno la necesidad de atender demandas de mantenimiento en el CEIP de Vilarmide-Eduardo Noya, pendientes desde julio de 2024, como el recubrimiento de columnas del patio, la reparación de firmes y la instalación de rampas de acceso, esenciales para la seguridad y salubridad del centro.