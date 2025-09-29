El Concello de Muxía acondiciona el campo de fútbol da Arliña

Trabajos realizados este fin de semana en el campo de Arliña - Cedida

El Concello de Muxía continúa con el plan de actuaciones para mejorar las instalaciones deportivas del municipio, centrando sus esfuerzos en el campo de fútbol da Arliña. Este fin de semana se llevaron a cabo trabajos de cepillado del césped. Según fuentes municipales, estas labores no se realizaban desde hacía varios años.

La actuación forma parte de un conjunto de mejoras desarrolladas en los últimos meses en el campo da Arliña, entre las que se incluye la instalación de una cubierta en el lateral de la grada, la sustitución de los termos en los vestuarios, la colocación de una red perimetral para evitar la pérdida de balones y la reparación del techo de los vestuarios. En las próximas semanas se arreglará el sistema de aspersores.