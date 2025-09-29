Las familias denuncian recortes en la educación inclusiva en Muxía

Protesta de las familias de los colegios de Muxía - Cedida

Madres y padres afectados por los recortes en los centros educativos de Muxía, el CEIP Virxe da Barca y el CEIP dos Muiños, trasladaron el pasado 19 de septiembre su preocupación por los importantes recortes en educación inclusiva que están sufriendo estos centros a la inspectora educativa Isabel García Vila.

Durante la entrevista hablaron de cómo la falta de profesorado de apoyo para sus hijos repercutiría negativamente en su formación y condicionaría no solo la adaptación a otras etapas, sino también su desarrollo.

También expusieron los problemas relacionados con el incumplimiento de las ratios en el CEIP Virxe da Barca y que, con el recorte de personal llevado a cabo, en caso de que un profesor se ausente por imprevistos o enfermedades leves, no habría quién acompañase al grupo de alumnado afectado. La respuesta de la inspectora, Isabel García Vila, fue que haría todo lo posible para mejorar la situación.

Explicó que propondría destinar un PT (especialista en educación especial) compartido entre los centros de Os Muiños y Muxía, manteniendo así las mismas horas de atención que el curso pasado, ya que los centros tenían entonces ese profesor de apoyo asignado. Plazo de dos semanas García Vila solicitó a las familias un plazo de dos semanas para darles una respuesta definitiva. Sin embargo, transcurrida menos de una semana, informó a uno de los centros de que no se enviaría ningún recurso adicional a Muxía ni a Os Muiños, argumentando que “estábamos bien como estábamos” y confirmando que se mantendría la situación actual durante el curso 2025-26.

Las familias han considerado esta actuación como un “engaño”, y comparten que la petición de los 15 días debió ser “una maniobra para ganar tiempo y no una voluntad real de resolver los problemas expuestos”.

Por todo ello, las familias afectadas han querido hacer público su rechazo ante esta decisión y tal forma de actuar, y solicitan a las autoridades educativas “una solución urgente que garantice los recursos necesarios, permita que se respeten las ratios legales y cumpla con el compromiso adquirido con las familias para el curso escolar actual… No es admisible recortar en la atención al alumnado más vulnerable”. Además, anuncian movilizaciones si no se les ofrece una solución.