El estreno de ‘Tres vellas na Romaría’ abre el ciclo Outono en Escena de Muxía

Cartel de la representación en Muxía de 'Tres vellas na Romaría' - CEDIDO

El Concello muxián inaugura este otoño el ciclo teatral ‘Outono en Escena’, una propuesta cultural que se prolongará durante la estación y que acercará a la villa algunas de las compañías más destacadas del panorama gallego. La iniciativa, respaldada por la Rede Cultural da Diputación, busca reforzar la presencia de las artes escénicas en espacios cercanos y fomentar el acceso de la ciudadanía a espectáculos de calidad.

La primera cita será este sábado, 4 de octubre, a las 20.00 horas, en el Salón do Voluntariado, con el estreno de ‘Tres vellas na Romaría’, una pieza de narración oral de Producións Teatrais Excéntricas protagonizada por Celso Sanmartín, José Luis Gutiérrez y Quico Cadaval. El espectáculo propone un viaje a las fiestas populares de antaño, entre bailes, supersticiones, milagros y devociones, con una buena dosis de humor y memoria colectiva.

El alcalde, Javier Sar, destacó que “Outono en Escena pretende hacer de Muxía un referente cultural durante todo el año, acercando propuestas de primer nivel accesibles a toda la ciudadanía”. Por su parte, la concelleira de Cultura, Sandra Vilela, subrayó que “este ciclo es una oportunidad para acercar el mejor teatro gallego a la vecindad y promover el encuentro, la reflexión y el disfrute colectivo. La cultura es un motor que refuerza la identidad muxiana y queremos seguir apostando por ella”.