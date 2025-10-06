Mi cuenta

Diario de Ferrol

Muxia

En marcha las obras de mejora y adecuación del Centro de Información á Muller de Muxía

La actuación municipal tiene como finalidad adaptar las instalaciones a la normativa vigente

Redacción
06/10/2025 22:04
Las obras en el edificio municipal que alberga en CIM
Cedida

El Concello de Muxía puso en marcha las obras de mejora y adecuación del Centro de Información á Muller (CIM), con un presupuesto total de 37.268 euros financiado íntegramente por la Consellería de Política Social e Igualdade. 

La actuación municipal tiene como finalidad adaptar las instalaciones a la normativa vigente, mejorando la intimidad, accesibilidad e independencia del espacio con el objetivo de ofrecer un servicio de atención a las usuarias en condiciones óptimas. 

El alcalde de Muxía, Javier Sar, señaló en un comunicado que “estas melloras son fundamentais para seguir ofrecendo un servizo público de calidade, respectuoso e confidencial. O CIM é un espazo esencial na nosa política social e dende o actual goberno consideramos prioritaria a súa modernización e adaptación ás necesidades reais das usuarias”. 

Por su parte, la concejala de Igualdade, Aurelia Picallo, destacó que “con estas obras o Concello de Muxía dá un paso máis no compromiso coa igualdade e coa protección das mulleres. O novo espazo permitirá atender con maior privacidade, comodidade e eficacia a todas aquelas mulleres que acoden ao CIM buscando apoio e asesoramento”.

