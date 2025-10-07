El PSOE de Muxía lanza una campaña para denunciar la gestión del gobierno local

Iago Toba (c.) con los otros concejales del PSOE de Muxía Cedida

El PSOE de Muxía presentó esta semana la campaña ‘O Goberno da Moción de Censura. Tres que non fan un’, con la que busca denunciar las consecuencias de la moción de censura aprobada hace un año por BNG, PP e Independentes por Muxía, que desalojó de la alcaldía a Iago Toba. El acto de presentación tuvo lugar en el edificio da Camposa, el mismo donde se celebró el pleno de la moción.

La iniciativa, presentada por los cinco ediles socialistas, pretende “visualizar e demostrar o engano e fracaso que foi a moción de censura, e as consecuencias negativas que tivo no municipio de Muxía”. El lema de la campaña socialista alude a “unha unión de intereses particulares que sustenta o goberno e a súa incapacidade para gobernar”, en referencia al tripartito actual. Los socialistas critican en esta iniciativa la falta de gestión, la pérdida de subvenciones y el deterioro de los servicios públicos.

Iago Toba afirmó que o actual executivo amosa “un desgaste propio dun goberno sen equipos e sen ambición por mellorar o municipio”. Reivindicou que o PSOE é “un equipo unido e forte, que nunca vendiu aos seus votantes nin aos seus principios e seguirá traballando por Muxía con ilusión e forza”.