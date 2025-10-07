Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Muxia

El PSOE de Muxía lanza una campaña para denunciar la gestión del gobierno local

 Iago Toba afirmó que o actual executivo amosa “un desgaste propio dun goberno sen equipos e sen ambición por mellorar o municipio”.

Redacción
07/10/2025 21:06
Iago Toba (c.) con los otros concejales del PSOE de Muxía
Iago Toba (c.) con los otros concejales del PSOE de Muxía
Cedida

El PSOE de Muxía presentó esta semana la campaña ‘O Goberno da Moción de Censura. Tres que non fan un’, con la que busca denunciar las consecuencias de la moción de censura aprobada hace un año por BNG, PP e Independentes por Muxía, que desalojó de la alcaldía a Iago Toba. El acto de presentación tuvo lugar en el edificio da Camposa, el mismo donde se celebró el pleno de la moción. 

La iniciativa, presentada por los cinco ediles socialistas, pretende “visualizar e demostrar o engano e fracaso que foi a moción de censura, e as consecuencias negativas que tivo no municipio de Muxía”. El lema de la campaña socialista alude a “unha unión de intereses particulares que sustenta o goberno e a súa incapacidade para gobernar”, en referencia al tripartito actual. Los socialistas critican en esta iniciativa la falta de gestión, la pérdida de subvenciones y el deterioro de los servicios públicos.

 Iago Toba afirmó que o actual executivo amosa “un desgaste propio dun goberno sen equipos e sen ambición por mellorar o municipio”. Reivindicou que o PSOE é “un equipo unido e forte, que nunca vendiu aos seus votantes nin aos seus principios e seguirá traballando por Muxía con ilusión e forza”.

Te puede interesar

El ideal gallego

Tres empresas optan al millonario contrato de gestión del SAF carballés
A. Pérez Cavolo
Cristina Capelán en su visita a la Confraría de Pescadores fisterrana

Fisterra refuerza su pesca artesanal y empleo con el apoyo de la Diputación
Natalia Serrano
Grupo del GES

Ponteceso implanta un sistema pionero en Galicia para reforzar la seguridad de su GES
Natalia Serrano
Nivel del río Anllóns a su paso este martes por el centro carballés

La Xunta prolonga la prealerta por escasez moderada de agua en los ríos Anllóns y Grande
Redacción