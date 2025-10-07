Los representantes políticos de Muxía se suman a la concentración contra los recortes educativos

Concentración de este martes en Muxía contra los recortes educativos en el municipio CEDIDA

La concentración convocada por las asociaciones de madres y padres del alumnado (Anpas) de los centros educativos de Muxía reunió en la mañana de este martes a una amplia representación vecinal y contó con el respaldo de los cuatro partidos políticos con presencia en el municipio: BNG, PSOE, PP e Independientes.

Por su parte, el PSdeG-PSOE anunció que presentará en el Parlamento de Galicia una batería de iniciativas destinadas a exigir a la Xunta que revierta los recortes educativos aplicados en los centros escolares de Muxía.

Así lo comunicó el diputado socialista Aitor Bouza tras participar en la concentración convocada en la localidad contra esta problemática, junto al PSOE muxián y su portavoz local, Iago Toba. “Hoxe achegámonos a Muxía para apoiar á comunidade educativa, ás ANPAS, ás familias, afectadas realmente polos recortes que está a facer o Partido Popular nesta vila”, explicó Bouza. “Estivemos reivindicando que se repoña por parte da Xunta todo o profesorado, que é o que realmente garante unha educación pública de calidade, neste concello”, añadió.

Tanto el CEIP Os Muíños como el CEIP Virxe da Barca han sufrido una reducción de profesionales de apoyo, como los PT y AL, además de docentes de materias específicas. En el caso de Os Muíños, el número de alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) ha pasado de 23 a 24, pero las sesiones de refuerzo se redujeron de 34 a 26. En el Virxe da Barca, el alumnado NEAE pasó de 12 a 9, aunque las sesiones de apoyo descendieron de 10 a 7.

“Nós imos presentar unha batería de iniciativas no Parlamento de Galicia para esixirlle á Xunta que solucione de inmediato esta situación”, avanzó el parlamentario socialista.

Asimismo, Belén Méndez, representante de la Anpa O Facho del CEIP Os Muíños, compartió que la respuesta ciudadana superó las expectativas. “Como es un pueblo pequeño, no contábamos con tanta asistencia, pero todo marchó muy bien, incluso nos apoyaron los cuatro partidos políticos, que es algo que llama la atención”, destacó.

Méndez subrayó el ambiente de unidad y colaboración que se vivió durante el acto: “La convocatoria tuvo una buena acogida y la gente respondió. Incluso se leyó un pequeño manifiesto sobre lo que se estaba reivindicando, la problemática que hay, también para que la gente nos entienda mejor”.

La manifestación, que inicialmente iba a limitarse a una concentración en el Cabo da Vila, se convirtió finalmente en una marcha por las calles de Muxía, con autorización del Concello, hasta el puerto, donde se leyó el manifiesto final. “Asistieron todas las Anpas colaboradoras, las tres asociaciones de Muxía estuvieron representadas, madres, padres y los partidos políticos”, añadió.

El acto, que se prolongó aproximadamente una hora, concluyó hacia la una de la tarde. Aunque en esta ocasión no participaron los niños debido a que había clase, la representante de la Anpa O Facho advirtió que, si la situación no cambia, las familias no descartan nuevas movilizaciones. “Si esto sigue así no descartamos que volvamos a convocar otra en breve y que ya sea con niños, todos juntos, que no asista nadie al cole ese día. Hay que seguir avanzando y no parar hasta que por lo menos nos den lo que nos quitaron, que ya era reducido. Como mínimo eso”, afirma.