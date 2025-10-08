Mi cuenta

Muxia

Preocupación en Muxía por la falta de medios para alumnos con necesidades educativas especiales

La comunidad educativa reclama una mayor asignación de recursos especializados

Natalia Serrano
08/10/2025 21:32
Concentración ayer en Muxía en protesta por los recortes en Educación
Concentración ayer en Muxía en protesta por los recortes en Educación
CEDIDA

Representantes de varias asociaciones de padres y madres de Muxía participaron este miércoles en una reunión con Inspección de Educación para abordar los problemas derivados de los recortes en profesorado. Al encuentro también asistieron Isabel Haz, del ANPA O Facho, María Pérez (ANPA O Enfesto) y Aurelia Picallo, concelleira de Educación del municipio.

Según Belén Méndez, representante del ANPA O Facho, la reunión no fue especialmente productiva: “Inspección mantiene que todo el profesorado debe implicarse en la atención a los alumnos con necesidades educativas específicas (NEAE), y que en el CEIP Os Muíños, donde actualmente tenemos cuatro casos de NEE -dos con discapacidad reconocida considerable y otros dos pendientes de resolución-, un solo profesional de pedagogía terapéutica (PT) sería suficiente”.

Así pues, Méndez reclama que, de esta forma, “los alumnos con dislexia, discalculia o TDAH, sin discapacidad reconocida, no tendrían derecho a este tipo de apoyo especializado”.

Por el momento, Inspección no contempla enviar más efectivos al centro, sino ajustar la distribución horaria del profesorado existente para que puedan cubrir estas necesidades. “Nos encontramos con un aumento de alumnos con NEE y NEAE sin los recursos necesarios”, advierte Méndez. 

Además, la reorganización del profesorado compartido, incluyendo al CEIP Virxe da Barca y al profesor de Educación Física, incrementa la carga de trabajo del resto de docentes del CEIP Os Muíños. 

La comunidad educativa teme que estas medidas sean insuficientes para atender a los alumnos con necesidades especiales y reclaman una evaluación más ágil y una mayor asignación de recursos especializados.

