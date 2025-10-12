El proyecto de la nueva depuradora de Quintáns avanza en Muxía

Obras para la instalación de la nueva depuradora en Quintáns CEDIDA

El Concello de Muxía está ejecutando durante estas semanas las obras de la nueva depuradora de Quintáns, un proyecto muy esperado por los vecinos que permitirá mejorar y ampliar el servicio de saneamiento en esta parroquia.

La actuación ha sido adjudicada a la empresa Aquablue Sistemas Constructivos S.L. por un importe de 131.501,52 euros, y está incluida en el Plan de Obras e Servizos (POS) del año 2022 de la Diputación.

Según comparten desde el Ayuntamiento, este proyecto ha permanecido bloqueado durante años, pero el actual equipo de gobierno ha conseguido desbloquearlo y ponerlo en marcha.

Además, se ha procedido a modificar el proyecto inicial para cambiar la ubicación de la depuradora, lo que permitirá dar servicio a un mayor número de vecinos que antes quedaban fuera de la red de saneamiento.

“Era una obra necesaria y justa para Quintáns, que llevaba demasiado tiempo pendiente. Nuestro objetivo es seguir avanzando para que todas las parroquias cuenten con infraestructuras adecuadas y servicios de calidad”, destacó el alcalde de Muxía, Javier Sar, quien añadió que “a lo largo de estas semanas hemos estado visitando la zona para comprobar el avance de los trabajos, que marchan a buen ritmo y permitirán mejorar la calidad de vida de muchos vecinos”.

El Concello muxián continúa así con su apuesta por mejorar las infraestructuras básicas y el medio ambiente, impulsando proyectos de depuración y saneamiento en todo el municipio.