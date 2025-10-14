Risas y retranca gallega con ‘GO ON!’ en el ciclo muxián de Outono en Escena

Cartel de la representación de 'GO ON!' en Muxía CEDIDO

El ciclo Outono en Escena, organizado por el Concello de Muxía con la colaboración de la Rede Cultural de la Diputación, continúa este fin de semana con una de las compañías más consolidadas del teatro gallego: Malasombra Producións.

El sábado, a las 20 horas, se representará en el Salón do Voluntariado la comedia ‘GO ON!’, una divertida e irreverente aventura interpretada por Jouse García y Xoque Carbajal, con texto de Jose Luis Prieto y dirección de Marcos Orsi.

La obra está recomendada para mayores de 14 años y promete una sesión de humor inteligente llena de referencias a la cultura gallega. Las entradas tienen un precio simbólico de un euro, y la taquilla abrirá a las 19 horas.

‘GO ON!’ es una odisea cómica en el espacio gallego, una mezcla entre novela de aventuras, guía turística y manual de supervivencia, repleta de retranca y humor.