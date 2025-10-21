El PSOE de Muxía denuncia un recorte del 50% en la recogida de voluminosos

Voluminosos tirados en la vía pública en Muxía Cedida

El PSOE de Muxía denunció recortes en los servicios municipales de recogida de voluminosos y del punto limpio, que pasarán de tener una frecuencia semanal a realizarse únicamente dos mañanas al mes.

Según los socialistas, el gobierno local “ocultou aos veciños e veciñas do municipio” esta decisión, que consideran un “recorte radical” en un servicio esencial. La alarma surgió, explican, a raíz de las quejas de varios vecinos que se pusieron en contacto con el grupo municipal para denunciar los retrasos en la recogida.

Según relataron, desde el Ayuntamiento se les informó de que la lista de espera para el servicio de recogida de enseres oscila actualmente entre un mes y medio y dos meses. El PSOE advierte de que esta situación, ya de por sí preocupante, se agravará con el nuevo calendario reducido.

El portavoz Iago Toba señaló que esta medida afecta directamente a un servicio que los contribuyentes pagan a través del recibo de la basura, sin que la reducción se vea reflejada en la factura. Además, recordó que durante todo el verano se repitieron las escenas de acumulación de voluminosos, basura y maleza en distintas zonas. Esta situación, dicen, confirma los problemas de gestión que ya habían advertido desde el inicio del verano.

“Todo o municipio estaba dando unha imaxe dantesca, con voluminosos e basura tirados ao lado dos colectores e nas portas das vivendas, e as rúas cheas de lixo e herbas, que se mantiveron ese estado durante toda a temporada de verán e que continúa a día de hoxe”, señalaron.

“Este é un novo exemplo do que é o novo goberno da moción de censura: recortes en servizos esencias e aumento de gasto en festíns e lupadas. Temos un goberno como se non o tivésemos, un alcalde ausente, desaparecido e alonxado dos problemas dos veciños”, afirmó Toba.