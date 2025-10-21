Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Muxia

El PSOE de Muxía denuncia un recorte del 50% en la recogida de voluminosos

Los socialistas dicen que la lista de espera para este servicio municipal oscila entre mes y medio y dos meses

Redacción
21/10/2025 22:11
Voluminosos tirados en la vía pública en Muxía
Voluminosos tirados en la vía pública en Muxía
Cedida

El PSOE de Muxía denunció recortes en los servicios municipales de recogida de voluminosos y del punto limpio, que pasarán de tener una frecuencia semanal a realizarse únicamente dos mañanas al mes

Según los socialistas, el gobierno local “ocultou aos veciños e veciñas do municipio” esta decisión, que consideran un “recorte radical” en un servicio esencial. La alarma surgió, explican, a raíz de las quejas de varios vecinos que se pusieron en contacto con el grupo municipal para denunciar los retrasos en la recogida

Según relataron, desde el Ayuntamiento se les informó de que la lista de espera para el servicio de recogida de enseres oscila actualmente entre un mes y medio y dos meses. El PSOE advierte de que esta situación, ya de por sí preocupante, se agravará con el nuevo calendario reducido. 

El portavoz Iago Toba señaló que esta medida afecta directamente a un servicio que los contribuyentes pagan a través del recibo de la basura, sin que la reducción se vea reflejada en la factura. Además, recordó que durante todo el verano se repitieron las escenas de acumulación de voluminosos, basura y maleza en distintas zonas. Esta situación, dicen, confirma los problemas de gestión que ya habían advertido desde el inicio del verano. 

“Todo o municipio estaba dando unha imaxe dantesca, con voluminosos e basura tirados ao lado dos colectores e nas portas das vivendas, e as rúas cheas de lixo e herbas, que se mantiveron ese estado durante toda a temporada de verán e que continúa a día de hoxe”, señalaron.

 “Este é un novo exemplo do que é o novo goberno da moción de censura: recortes en servizos esencias e aumento de gasto en festíns e lupadas. Temos un goberno como se non o tivésemos, un alcalde ausente, desaparecido e alonxado dos problemas dos veciños”, afirmó Toba.

Te puede interesar

El Toyota de Daniel Remuiñán en una de las pruebas del campeonato

Daniel Remuiñán defiende su liderato en el RallyRACC Costa Daurada
Manuel Froxán Rial
Marcos Puñal, Daniel Pérez y Daniel Barreiro, durante la presentación del evento

Carballo acoge el sábado el XXIX Memorial Carlos Servando
Manuel Froxán Rial
Vista de la plaza y de la iglesia de Artes

La Xunta otorga la autorización ambiental condicionada a un campamento turístico en Artes
Manuel Froxán Rial
Gente saliendo de Marineda City

‘Átomo Estudio Técnico’ llevará la dirección de ejecución de la nueva área comercial de Marineda City
Manuel Froxán Rial